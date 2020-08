Atraso cambiario: si se corrige, sube la inflación

Por Salvador Di Stefano Asesor financiero

Argentina está en un escenario de manta corta, tenemos atraso cambiario, pero si lo corrigen tendremos alta inflación. La solución para todos los problemas es equilibrio fiscal y baja de retenciones. Algo imposible en este escenario, mientras no lleguen inversiones o crédito el dólar blue seguirá a la suba.

La inflación de julio fue del 1,9%, si tomamos los últimos 12 meses tenemos una inflación del 42,4% anual. Esto lo tendríamos que comparar con la devaluación de los últimos 12 meses, para el dólar oficial 64,8% y para el dólar blue 198,9%. Claramente la ventaja que el dólar le sacó a la inflación es muy importante.

Los indicadores de agosto serán bien distintos. Recordemos que el 12 de agosto de 2019 se llevó adelante la elección presidencial Paso y cambió todo el escenario económico. Cuando comparemos la inflación anual a fines de agosto probablemente seguiremos en torno de una inflación anualizada del 42% anual; sin embargo, el dólar aumentó mucho menos, ya que el gran salto devaluatorio se dio dicho mes.

Imaginemos que nos ubicamos al 31 de agosto: estimando una suba normal para el dólar oficial y el blue:

l Inflación: 43,0% anual

l Dólar oficial: 25,9% anual

l Dólar blue: 126,0% anual

Así, comienza el atraso cambiario. Agosto 2021 versus agosto 2020 el dólar oficial aumentaría mucho menos que la inflación, y creemos que será difícil que lo pueda recuperar hasta pasadas las elecciones del año 2021.

Comienza la inflación en dólares en esta económica. Hay que tener en cuenta que los que tienen dólar blue siguen corriendo con ventaja, ya que la brecha sigue elevada e invita a canjear dólares por activos.

Bajo ningún punto de vista el Gobierno buscará devaluar. Intentará dejar atrasado el tipo de cambio, ya que es funcional a los intereses políticos.

Pero tiene problemas con las reservas, más de 4 millones de personas compran los USD 200 del mercado minorista a $101 con impuesto país incluido.

Sucede que el dólar oficial se actualiza políticamente, y el dólar blue por la mirada del mercado. Son como la temperatura y la sensación térmica.

El Banco Central pierde reservas porque Argentina carece de financiamiento externo para el sector público y privado, la deuda externa argentina (muchas veces se confunde este concepto, nos referimos a deuda externa como la deuda contraída por un agente económico en nuestro país versus un acreedor internacional).

Creemos que la deuda del Banco Central ya se renovó ya que incluía el swap con China, por ende, lo exigible de corto plazo sumaría USD 39.647 millones.

Al día 11 de agosto las reservas del Central son USD 43.302 millones, esto implica que si el sector privado no renueva su deuda con el exterior, le exigirá al Banco Central los dólares necesarios para cumplir sus compromisos.

Por esto faltan dólares. La balanza comercial es positiva. Lo que sucede es que Argentina demoró demasiado el acuerdo de reestructuración de deuda, y todavía no se firmó la reestructuración de la deuda con los bonistas bajo ley extranjera, en el Gobierno hay dos opiniones.

El presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, desea incrementar las regulaciones. El ministro de Economía, Martín Guzmán, cree que, cerrado el acuerdo, cederán las presiones para cancelar deuda con el exterior, y que tal vez se reciban dólares frescos.

Creemos que hoy Martín Guzmán pesa más en el gabinete que Miguel Angel Pesce; sin embargo, los números apremian.

El stock de vencimientos suma USD 4.609 millones, más del 10% de las reservas, la noticia positiva es que se desaceleró su crecimiento en las últimas semanas. El gobierno bajó la tasa de las posiciones futuras, y dejó a muchos especuladores a pérdida, lo que los hace más cautelosos de cara al futuro.

El dólar oficial cerró en $73,05 y la posición julio 2021 está en $107,10 con una tasa de interés implícita del 48,2% anual.

Hace 40 años que nos están dando vidas extras y no las aprovechamos nunca, siempre la misma canción. Entre 2004 y 2011 tuvimos viento de cola y no guardamos un cobre. Los argentinos somos especialistas en tirar penales afuera.

Estamos en un momento internacional muy favorable al país, se está devaluando el dólar en el mundo, están subiendo las materias primas, nos reestructuran la deuda y nos dan 3 años de gracia (pagamos intereses muy bajos entre 2021 y 2023), si no aprovechamos esta coyuntura, más adelante se pondrá más pesado.

La soja está subiendo de precio, hay problemas de logística a escala mundial. Soja sobra por todos lados, pero hoy no está disponible todo lo que piden los chinos. Si no aprovechás a cerrar precio en esta coyuntura, el tren pasa y te quedás en la estación. El maíz a cosecha tiene buen precio USD 138,60. La soja a mayo 2021 está en USD 228,50, arriba de USD 230 hay que cerrar precio. El trigo no lo vendas porque con la seca que hay va a valer más de USD 190 la tonelada.

La inflación será elevada. El maíz hoy sale $9.900 la tonelada. En el mercado a futuro posición diciembre está en $12.500. Agárrate, Catalina. El trigo hoy vale $13.150 la tonelada, la posición enero 2021 está en $15.360. El ternero cuesta $140 el kilo, mientras que el gordo no llega a $120, a futuro el precio de la carne será muy alto por el costo en que se vende el ternero más lo que aumentaría el maíz. También puede suceder que tengan quebrantos los que hoy están engordando, en cualquier caso, es un problema para la economía.

No hay plan económico, por eso los vientos internacionales nos llevan de un lado para el otro, y el tío Pedro se enoja. Tenemos atraso cambiario, pero si sube el dólar tendremos inflación. El camino sería tener superávit fiscal y bajar retenciones, algo difícil que ocurra en los próximos años. Hasta el FMI dijo que Argentina tiene control de cambios para rato.

¿Qué se hace? Comprá dólar blue, está en hot sale. Alberto comienza a declinar en las encuestas y el cambio de gabinete está a la vuelta de la esquina.