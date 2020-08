Yacyretá: frenan la adquisición de tres turbinas para Añá Cuá

La Justicia demora la adquisición de tres turbinas alemanas para la construcción del brazo vertedero Aña Cuá, en Yacyretá. Hace unas semanas el ex intendente correntina, Fabían Ríos, fue designado gerente de la obra.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 8 otorgó una cautelar a favor de Impsa (ex Pescarmona) para que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) -conformada en partes iguales por Argentina y Paraguay- se abstenga de seguir ejecutando el contrato con la empresa alemana Voith Hydro para la fabricación y colocación de tres turbinas electromecánicas en el brazo Aña Cuá por u$s 99,7 millones, para sumar 276 MW de potencia a la principal central hidroeléctrica del país.

La decisión de la jueza Cecilia de Negre obliga a un parate en las obras hasta que la Secretaría de Energía se expida, en un plazo no mayor a los seis meses,sobre un proceso administrativo que presentó IMPSA, como parte del consorcio Araverá, que comparte con la rma paraguaya CIE y con la estatal Power China. IMPSA, que recientemente solicitó asistencia nanciera al Gobierno, cuestionó el proceso de adjudicación y sostiene que su oferta de u$s 116 millones era más económica, portener mayor contenido nacional (en Argentina y Paraguay). El Gobierno argentino, como co-accionista de la EBY, estará en un brete. Deberá denirsi va a reverla adjudicación a favor de una empresa de Alemania, que cuenta con el auspicio de la canciller Angela Merkel, con voto clave en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina renegociará el préstamo de u$s 44.000 millones (solo de capital). Enfrente está una rma nacional en crítica situación.

El país europeo, como promotor de Voith Hydro, también está atrás del proyecto para construir la represa hidroeléctrica Chihuido, en Neuquén, que ya fue licitado por u$s 2000 millones a favor de Helport, de Eduardo Eurnekian, que nunca consiguió el nanciamiento prometido por Rusia. Alemania tiene un 5,3% de los votos en el board del FMI (solo por detrás de Estados Unidos, Japón y China) y es la voz de Europa más importante.

Los países del Viejo Continente se habían opuesto a Estados Unidos en la autorización del crédito más grande de la historia del Fondo para que la economía argentina no colapse en los últimos tres semestres del Gobierno de Mauricio Macri. "Lo hecho está bien. Me huele a que quieren negociar; está pendiente la rehabilitación de 14 turbinas de Yacyretá, a cargo de IMPSA", minimizó una fuente, que preere el anonimato.

Con información de El Cronista