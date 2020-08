Darwy Berti o el “fuego que quiebra el vaso de la noche”

Por Rodrigo Galarza

Especial para El Litoral

Si (como afirma el griego en el Cratilo) “El nombre es arquetipo de la cosa, / En las letras de rosa está la rosa / Y todo el Nilo en la palabra Nilo” dice el primer cuarteto del poema “El golem” de J. L. Borges. Y partimos de Cratilo para recordarlo como un diálogo de Platón que se convirtió en una de las primeras obras sobre etimología y lingüística de la antigua Grecia. Veinticuatro siglos después, Julia Kristeva acuñaría el término “intertextualidad” (apoyada en M. Bajtin) y, posteriormente, Gérard Genette el de “transtextualidad”, para señalar la relación manifiesta o secreta de un texto con otros. Así pues, “desocupado lector: sin juramento me podrás creer” que el francés, ese tal Genette acuñó para explicar su teoría el término “palimpsestos”, que es de algún modo lo que este cronista está haciendo ahora citando y citando (cogitando y cogitando), dando referencias afuera y adentro del texto para llegar al nombre de uno de los periodistas culturales más importantes que ha dado Corrientes, esa ciudad abierta a machetazos entre un monte de guayabas fragantes. Don Darwy, no llamado Darwin por temor a que Adán y su costilla se treparan a un árbol y en vez de rezar gruñeran palimpsestos. ¿Cuántas notas sobre poesía, literatura y arte ha escrito (sigue escribiendo) Darwy Berti? ¿Quién no ha sonreído con sorna ante los guiños de sus ocurrentes, irreverentes y rigurosos artículos? Resulta que este asaltante de hoy ha hablado sobre la obra de los demás pero no de la suya. Este vate (adivino, vaticinador) también fue expulsado de la república y en su autoexilio nos ha vedado gran parte de su obra poética. Pero, sin embargo, los poemas de “La caverna” (no la del mito de don P., o sí) nos llega: “Fuego de innumerables lenguas para / difundir la noticia de mi amor / fuego marcado por los dedos del viento / fuego que grita por los dientes de la lluvia”. El fuego de la noticia de este libro fue elogiado por Raúl Gustavo Aguirre, Paco Urondo, Edgar Bayley, etc. El mismísimo corazón del grupo Poesía Buenos Aires.

En “La caverna”, Berti titula a una serie de textos “Apoemas”, siguiendo la estela del francés Henri Pichette y de Nicanor Parra posteriormente. Cada poema desarrolla en cuatro cuartetos (no cita aquí a T. S. Eliot); abundan en ellos los versos endecasílabos, que por ser tales no se alejan de la vanguardia, reafirman a su modo el camino del primer Vallejo o del propio Parra, que renovaron la poesía en castellano utilizando viejas estructuras. Veamos a Berti: “Yo pongo la cabeza en la boca / de la noche de dientes tan punzantes / y le piso la cola al Demonio / Aquí, la voz, reclama una rosa” (…) “Este poema está rodeado de / nieve y basta callar para caer”. El poeta acude a ese gran surtidor de fuentes literarias que es la Biblia; personaliza los mitos, los lleva a su experiencia de vida: (…) “y, una que otra vez, usamos verbos / dulces como manzanas, frutas que hemos / preferido a un jardín lleno de ángeles / y nos medimos las bocas, que devoran / animales más crueles que nosotros”.

“Otra propuesta a ese juego re-creador de la palabra es su inclinación a una poesía de corte social”, decía David Martínez sobre Berti en “Poesía de Corrientes” (1986). Afirmación que claramente se ve en el poema “Plaza de ciudad”.

Muestrario mInimo

El fuego

Fuego de innumerables

[lenguas para

difundir la noticia de mi amor,

fuego marcado por los dedos

[del viento,

fuego que grita por los dientes de la

lluvia, fuego que se levanta

[y se acuesta

sin contentarse nunca

[con nosotros,

fuego que espanta todas

[las bestias,

fuego que quiebra el vaso

[de la noche,

fuego que lame las cabezas bajas

y vuelve blanco todo lo que toca;

el fuego de la rosa que cae pétalo

a pétalo encima de tus ojos

que arden entre sus pequeñas

[ramas,

el fuego del otoño desnudando

los árboles con breves lenguadas,

el gran fuego de tu lengua

[y mi lengua...

Apoemas 2

En otoño yo junto las hojas porque

se vuelven de oro, y digo

[las palabras

que cambian esta rosa

[en una bella

rosa y pronuncio tu nombre

[en secreto.

Pero ahora en invierno ¿qué Lázaro

saldrá desnudo rasgando

[sus sudarios

para hablar del calor de las raíces

y afrontar conmigo estas estrellas?

Yo pongo la cabeza en la boca

de la noche de dientes

[tan punzantes

y le piso la cola al Demonio.

Aquí, la Voz, reclama una rosa,

y hay un pájaro negro que baja a mi

mano para comer un grano de azul.

Este poema está rodeado de

nieve y basta callar para caer.

3

Jugamos a la vida a las espaldas

del cielo, entendido como azul,

y tocamos las hojas de los árboles

con tacto semejante al otoño,

y, una que otra vez, usamos verbos

dulces como manzanas,

[frutas que hemos

preferido a un jardín lleno

[de ángeles

y nos medimos las bocas,

[que devoran

animales más crueles

[que nosotros,

para reproducirnos en secreto

sobre esta tierra llena de cruces.

Pero lo común es aullar, morder,

arrancar flores para lanzarlas

sobre el cadáver, aún tibio,

[del prójimo

y hablar ferozmente de Dios,

[del azul,

y de algo más terrible aún,

[del hombre.

5

Anoche leí en el cielo una noticia

punzante sobre ti;

[que me engañabas

ignominiosamente

[con los ángeles

en grandes caracteres de estrellas;

y las flores se abrían

[como abismos,

las arañas hilaban sus tiernísimas

telas sobre mi boca, y mis ojos,

y mis cabellos puros y azules.

Lejos, la lluvia se despedazaba

contra el vidrio por donde

[pasó el sol,

en tanto en la crisálida

[aún dormía

el mar con su bosque de delfines.

Pero este resplandor bajo

[mis manos,

estos reptiles que roen

[las sombras,

acariciarán tu faz con pequeñas

lenguadas hasta hacer saltar

[tus lágrimas.

Plaza de ciudad

Yo no puedo calentarme

a la llamarada de esta rosa,

mientras ese niño,

sentado en ese banco

se muere de hambre

y soledad.

Yo no puedo acariciarme

con el calor de los pájaros,

que no se preocupan ni sudan

y tienen que comer,

delante de ese niño,

que tose sin parar...

[que tose y tose y tose...

Perdóneme, señor,

Usted que trae sus perros

[a esta plaza,

acomodados en “su” coche oficial,

¿no me ayudaría a llevar,

a este muchacho,

a algún lugar donde pueda morir

sin ironía?