Distintas experiencias alteran una memoria al recordar

El proceso de reconsolidación de la memoria implica recordar algo que está almacenado en nuestro cerebro y reevaluarlo en base a nuevas experiencias o en un entorno que puede ser distinto al que motivó el guardado de esa memoria. En una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), investigadores del Conicet junto con colegas de Francia determinaron que, cuando esto ocurre, el proceso en el que vuelve a estabilizarse el recuerdo, llamado reconsolidación, se basa en un etiquetado neuronal y, mientras se encuentra en ese labilidad, la memoria y el etiquetado pueden ser interferidos por agentes externos.

“En el entorno pueden estar ocurriendo otros eventos más o menos trascendentes, un poco antes o un poco después del evento principal, y podrían ser aprovechados para mejorar la memoria o interferir para re-adecuarla”, explica Diego Moncada, investigador adjunto del Conicet en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias, (Ibcn, Conicet-UBA). “Lo que ofrece este trabajo es un marco para lograr entender cómo un evento cercano o lejano al aprendizaje de una tarea interactúa para decidir cuál va a ser la suerte de una memoria en particular”.

Cuando uno aprende algo, se dan dos procesos paralelos pero complementarios, y hacen falta los dos: uno es el etiquetado, en la red neuronal donde se procesó esa información y el otro es la inducción de la síntesis de las proteínas que van a ser necesarias para producir el cambio en esa red. Esas proteínas serían capturadas en esos sitios, y ahí se logra estabilizar la memoria en el tiempo.

Para idear la investigación partieron de la hipótesis de que cuando una aprende algo si es suficientemente importante como para acordarse por mucho tiempo. Entonces, van a ocurrir cambios plásticos en lugares específicos que van a terminar de sustento para almacenar la información. Un ejemplo de la naturaleza más simple es el momento en que un animal después de, tal vez, un día sin eventos trascendentes, encuentra comida y, por supuesto, es un estímulo importante para merecer ser recordado. Pero no solo se va a afianzar (o volverse memoria a largo plazo) el cuándo y dónde encontró el alimento, sino también eventos más intrascendentes que ocurrieron antes y después de ese evento importante, ya que posiblemente tengan una relación muy cercana al hecho de que haya encontrado comida.

Pero también las memorias pueden ser dañinas, por ejemplo, asociadas a estrés postraumático, fobias o adicciones, por lo que este conocimiento puede aportar un saber básico que pueda aplicarse a terapias que impliquen la reconsolidación, que se acompañen con extinción de este tipo de memoria, para tratar de atenuar los efectos de estos traumas. “Esto da un marco conceptual que permite entender cómo eventos asociados a su reactivación alteran positiva o negativamente las memorias existentes, y podría utilizarse para pensar estrategias terapéuticas no invasivas para atenuar este tipo de memorias”.

Más información en: www.conicet.gov.ar