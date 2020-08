Covid-19: una localidad correntina registró su primer contagio

Se reportó el primer contagio de coronavirus en la localidad correntina de Juan Pujol y Corrientes lleva acumulados 251 casos positivos a la fecha, informó este domingo el Gobierno.

El caso positivo corresponde a una persona que reside en la localidad de Juan Pujol y mantuvo contacto estrecho con un positivo de Monte Caseros, indicó el informe epidemiológico.

El paciente se encuentra aislado y cumpliendo el protocolo correspondiente.

De acuerdo al reporte oficial, hay 50 casos positivos activos, 34 corresponden a personas de Capital, 3 a Paso de los Libres, 6 a Itatí, 2 a Alvear, 1 a Bella Vista, 2 a Monte Caseros, 1 a Santa Ana y 1 a Juan Pujol.

Hay ocho pacientes con Covid-19 que permanecen internados en el hospital de Campaña.

Se acumulan 251 casos positivos a la fecha en la provincia, un total de 199 personas se recuperaron y fueron dadas de alta.

A la fecha fallecieron dos personas, una de Capital y una de Paso de los Libres.

Se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio 2.552 personas.

Juan Pujol es una localidad del departamento de Monte Caseros.

El Comité de Crisis reitera el pedido a la población de mantener todos los cuidados vigentes, como las indicaciones dadas por la autoridad sanitaria: no salir a la vía pública sin barbijos, mantener la distancia social, no generar aglomeraciones, mantener las acciones de higiene vigentes y no concretar reuniones de más de 10 personas.

A la vez, destacó la importancia de colaborar con el control de los accesos a la ciudad, dado el momento de muy alta circulación viral que se da en la zona y el país.