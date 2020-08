Valdés: virus contenido, $2 millones de recaudación en testeos y varias advertencias

“Corrientes es una de las provincias con menos casos de coronavirus del país. Pero si llegamos a tener 500 contagios por día, el sistema de salud colapsará”, advirtió ayer el gobernador Gustavo Valdés tras destacar el trabajo de Salud Pública que logró controlar los brotes de coronavirus.

Apenas 18 días después de la máxima alerta decretada en Capital por los contagios de covid-19 en el Hospital Pediátrico, el mandatario confirmó ayer que la situación está controlada y que la ciudad permanecerá en fase 5.

Dijo también que continuarán cobrando los hisopados en los ocho puntos de acceso de la provincia: Ituzaingó, Mocoretá, Paso Tuna, Guayquiraró y puente interprovincial General Belgrano. Y en este punto, vale tener presente que el costo de los test oscila entre $3.080 y $5.390, deben ser abonados previamente a través de medios electrónicos y presentar los permisos emitidos por el Sistema de Gestión de Cuarentena de Corrientes (SiGeCC).

“Hasta hoy hemos cobrado por 634 testeos. Se recaudaron $2.4556.300, que serán utilizados para recomprar muestras”, explicó el Gobernador.

Valdés instó varias veces a los correntinos a ser responsables.“No se relajen”, insistió, y en ese sentido agregó: “No podemos poner un policía al lado de cada bar, y permanentemente estar recordando que estamos en una situación de pandemia”.

Y en este marco, el mandatario también ponderó que en Corrientes no haya circulación viral, a pesar de estar atravesando las 33 semanas, donde la situación se encuentra estable, ya que no se ha perdido la trazabilidad de los casos.

“Era difícil la situación y necesitábamos un tiempo para detectar cada uno de los casos, que ha sido controlada mediante el sistema de salud y el accionar del Comité de Crisis, por ese motivo los resultados fueron exactos y este panorama nos permite poder continuar en fase 5, pero no hay que confiarse”, aseguró Valdés.

Recordó que “la República Argentina afronta una situación compleja y difícil y nosotros estamos inmersos en el país, por eso no debemos relajarnos por encontrarnos por tanto tiempo en esta etapa distinta a las demás provincias, lo que hace que no creamos en la complejidad del virus y vayamos descuidando los protocolos”. Por este motivo, “tenemos que cuidarnos para seguir en fase 5 y así continuar produciendo, trabajando y generando la actividad que buscamos y lo estamos pagando no yendo a la escuela, no viendo a nuestros familiares de otras provincias o como sucede con la merma del turismo tras esta situación compleja que atravesamos”.

