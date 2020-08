Un grupo de militares sublevados detuvo al presidente y al primer ministro de Malí

El presidente de Malí, Bubakar Keita, y el primer ministro, Boubou Cissé, de quienes nada se sabía respecto de su paradero, fueron detenidos ayer por militares amotinados en el marco de un probable golpe de Estado.

El arresto se habría producido cuando se encontraban en la residencia de Keita en Sebenikoro, horas después de que se registrara un motín en un cuartel del Ejército en la localidad de Kati, a 15 kilómetros de la capital Bamako.

Según informaciones del diario Jeune Afrique que recogió la agencia de noticias Europa Press, fueron trasladados por los soldados al cuartel, donde se había registrado previamente un intercambio de disparos entre militares amotinados y otro grupo de efectivos presentes en la base.

Poco antes de su detención, el primer ministro apeló a la "razón" y al "sentido patriótico" y pidió "silenciar las armas" ante lo que podría considerarse un escenario similar al del golpe de Estado de 2012.

En un comunicado, Cissé destacó que si bien los sucesos son la "traducción de cierta frustración que puede tener causas legítimas", es necesario hacer un ejercicio de "contención", por lo que instó a "entablar el diálogo".

"No hay razones por encima de nuestro querido Malí que valgan actos cuyo resultado incierto pueda llevar a acciones perjudiciales para toda la nación", señala el texto, que añade que "no hay problemas que no puedan solucionarse mediante el diálogo"..

