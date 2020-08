Aseguran que los viajes de egresados a Bariloche ya se reprograman para 2021

Desde el sector de las agencias de viajes de la ciudad aseguran que “el año ya está perdido”, en relación a los viajes de egresados que quedaron paralizados por la pandemia. Según destacaron, la mayoría ya está pensando en ir a Bariloche en julio de 2021, aunque se deberán implementar protocolos de bioseguridad para el transporte.

El avance de fases en Corrientes permitió que se habiliten, entre otras cuestiones, los viajes entre localidades, de manera de comenzar a impulsar el turismo. Sin embargo, las excursiones hacia fuera de la provincia todavía están paralizadas, y esto trae un perjuicio no solo a las y los trabajadores del rubro, sino también a quienes compraron un pasaje o paquete turístico.

Entre este grupo de personas se encuentran las y los tutores que firmaron un contrato para que sus hijos e hijas puedan disfrutar de un viaje de egresados. Desde las agencias de turismo habían aclarado que las excursiones no se cancelarían, sino que quedarán a la espera de que se habilite la posibilidad de hacerlas. Los precios se mantienen, y las y los tutores pueden dejar de pagar si aún no terminaron de hacerlo, aunque no habrá devoluciones.

“Los viajes siguen suspendidos y algunos (tutores) ya están negociando para ir a Bariloche en julio del año que viene, porque nadie quiere en una fecha en la que no hay nieve”, comentó a El Litoral Jorge Aguirre, propietario de una agencia de viajes. Para el empresario, la situación “va a seguir complicada hasta que no haya una vacuna”, y estimó que “este año ya está muerto” en materia de viajes programados.

Aguirre también señaló que en líneas generales las familias que aún no completaron el pago de los viajes siguen abonando mensualmente, y otras dejaron de pagar.

Por su parte, María del Carmen Chico, referente de la Asociación Correntina de Agencias de Viajes y Turismo, manifestó a este medio que por el momento “seguimos esperando” por que se puedan habilitar los viajes, incluyendo los de egresados, y algunos “están postergando para noviembre o diciembre”, aunque no hay fechas definidas debido a lo volátil del escenario. “No vamos a poder hacer nada mientras no tengamos permitidas las salidas de los micros”, agregó.

En esa línea, Chico explicó que la reimplementación del transporte para viajes implicará que se deba diseñar un protocolo específico para ello, en el que, por ejemplo, “en vez de 60 personas deberían viajar 40, para respetar el distanciamiento social”.

