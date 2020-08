“El objetivo es la Copa Libertadores”, sentenció Matías Ibáñez

El arquero Matías Ibáñez, flamante refuerzo de Racing, expresó que su “sueño” es ganar la Copa Libertadores y además aseguró que es el “máximo objetivo” que tiene el plantel “académico”.

“Ganar la Copa Libertadores es un sueño que tengo. Lo hablé con los chicos del plantel y es el máximo objetivo que tenemos con Racing”, declaró en conferencia de prensa virtual.

La Academia integra el grupo F, que lidera con seis unidades al igual que Nacional, de Uruguay, y que completan Alianza Lima, de Perú, y Estudiantes de Mérida, de Venezuela, ambos sin puntos.

“Estoy en el mejor momento de mi carrera, sobre todo por la experiencia y el rodaje que tuve en los últimos torneos”, continuó Ibáñez a través de Racing Play, la plataforma digital de la institución de Avellaneda.

El arquero, de último paso por Patronato de Paraná, además manifestó que su intención no es “reemplazar a nadie”, en referencia a la salida de su colega Javier García, quien seguirá su carrera en Boca Juniors.

“No vengo a reemplazar a nadie, solo vengo a aportar mi granito de arena, mi experiencia y mis ganas. Me voy a brindar al ciento por ciento para lo que me toque”, comentó. “No me esperaba que Racing me buscara. El grupo es bárbaro y muy profesional, por eso creo que el club está en este buen momento”, se sinceró el arquero que hizo su debut profesional en Olimpo de Bahía Blanca en 2011.

El futbolista, oriundo de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, por último destacó la bienvenida que le dio el plantel de Racing.

“Los chicos me trataron muy bien en la llegada, ya conocía a algunos y me lo hizo mucho más fácil. Es una oportunidad única llegar a Racing a esta altura de mi carrera”, concluyó.

El plantel “albiceleste”, conducido por el entrenador Sebastián Beccacece, se entrenó ayer en el predio Tita Mattiussi con la presencia de los futbolistas Tiago Banega y Alexis Soto, ambos recuperados de coronavirus.

El preparador físico Martín Bressán, quien también dejó atrás un cuadro de coronavirus, supervisó los movimientos físicos de los profesionales: trabajos con movilidad articular, ejercicios posturales, preventivos y zona media, y destreza en técnica individual y tareas conceptuales.