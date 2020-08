Dos grandes contendientes

Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Siempre fue así. Los de arriba no se “enchamigan” con los de abajo, y aunque parezca mentira a la inversa es un choque perfecto que no tiene fin. Cuesta mezclarse, ser uno solo, asociados en la misma cosa: ser un pueblo todo que no arruga ni se dispersa, cada cual por su camino pero tirando juntos, con las mismas oportunidades.

Julio Bárbaro, periodista, ex legislador, peronista de primera hora, que siempre tiene frases enteras, con mucha calle y sin tantos tecnicismos, dijo que este país nunca se planteó ni asumió probar suerte en arrimarse unos y otros, como si se intentara que alguna vez lo hayan probado Borges y Discépolo. Uno, con toda la mala costumbre que el barrio construye en su necesidad de parar la olla: el escruche, la mechera, el carterista, el vivo que vive de los zonzos, pero claro sin tornarse una profesión, si bien el delito está de buena gana o con chispazos de necesidades. El otro, hablando de la gesta del duelo criollo en alguna calle de Palermo, pero en una síntesis donde las claras caben en el espacio exacto. Claro, esto es un emblema comparativo que nunca se gestó, pero habla a las claras de cuánta división, incapaz alguna vez de ser un país total.

La necesidad de urgencia inventó con el paso de los tiempos la solución que el DNU forja a los gobiernos de turno, aunque imposible, inverosímil, no tiene justificación ya que la inventa y pone en movimiento la idea de alguien que siempre piensa a favor de él o ellos, solos. También es necesidad y urgencia pero no lo extremadamente urgente que la larga pobreza teje pausadamente pero segura, cayendo paulatinamente en su propia trampa, de ser como es: de abajo y sin la suerte primera de quienes con altos sueldos del Estado hacen lo que ellos no pueden, mientras desde la clase media para abajo todo se desbarranca hasta perder pie y romper el justo equilibrio.

Solamente en la unión verdadera, superando discriminaciones nefastas, deponiendo actitudes, pensando en el otro y en todos, será posible ese futuro que, siempre, nos reprochamos y ambicionamos sin lograr el rejunte verdadero que ponga el equilibrio exacto de un país carreteando para levantar vuelo para siempre, alguna vez.

Las discriminaciones sostienen inexplicables argumentaciones que hasta en los Estados Unidos, mantienen en vilo la unión verdadera con los afroamericanos por ejemplo, aunque nacidos en la misma tierra, ciudadanos bajo la misma bandera, siguen firmes en la división social de otro sistema ajeno al nuestro, pero con iguales diferencias de no aceptar al hermano.

Nos falta ese “Avío del alma” que Julián tejió punto por punto, palabra por palabra para aconsejar a un muchacho, al hijo rumbo a la gran ciudad en busca de oportunidades. Nos falta ese don de unidad y hermandad que tan bien lo resume ese Julián del cielo que hoy está allí. Pues nos sigue faltando lo esencial: “Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, / del corazón grande, valiente y capaz, / de jugarse entero y encontrar el modo / de salir a flote en la adversidad. / Le hablo de esa mano tendida y abierta, / con el gesto antiguo de la caridad, / mano de chamigo que se da sin vueltas, / del que abre la puerta y ofrece su pan../ Avío del alma hecho de franqueza, / sencillez, respeto, hombría y lealtad…/ Ya ve, siendo pobre, lleva una riqueza; / recuerde: se aumenta, compartiéndola. / Los desbordes son consecuencia de gritos callados, protestas que quieren ser voces. Y esa falta de unidad que separa como un muro, se torna imposible de acallar cuando presiona el maldito hambre pero más que nada la falta de unión para ser solo una cosa. El hermano Julián era un profeta en sus reivindicaciones, o como dijo Luis Landriscina para definirlo mejor: “El Padre Zini era un Cristo con micrófono”. Por eso atento a su pensamiento: “Imagínese, compadre, / que va a pasar / si un día de estos la gente / llega a encontrar su vino que le han robado / los mandamás…/ usté ya sabe, compadre, / ¡qué va a pasar…!”

Ese clamor de necesidad que nos falta porque un cuerpo dividido no es una persona, sino dos partes, necesita urgente abrirse paso para ser uno sólo los de aquí y los de allá. Amarnos es fundamental que nace con comprendernos, los aciertos y desaciertos de cada uno, pero por encima de todo las ganas de por vez primera, verdaderamente ser un país integrado. Una fuerza común aunque cada uno con sus principios, pero que sean partidas que no dividan porque nos disminuyen, restan fuerzas y hasta las propias ganas de ser íntegramente unidos. Porque la patria es como el pimpollo del pai Zini, una hija repleta de promesas, depositaria de la sabiduría paterna, que sin egoísmos desea lo mejor para ella. “Perdoname, pimpollo, / me inspiro y me voy lejos…/ no sé si es el cariño / o estoy quedando viejo…/ Debía y no sabía / cómo serte sincero. / Ya ves, quise mostrarte / cómo estás aquí dentro. / Y ahora que ya dije / lo que padezco y siento, / quisiera regalarte / dos cosas: una el riesgo / de equivocarte; la otra, / una frase, un secreto: / “Ama y haz lo que quieras” / pimpollo, ¡Yo te quiero...!”

Esta antinomia que da motivo a esta nota, se ve en todos lados. Estamos siempre en contra de todos sin lograr hacer pie para poder abrazarnos es el mejor regalo para nuestras preocupaciones, hacer un país sin discriminaciones sino con el halago de formar parte de esa gran entidad que es nuestro origen. Discrepar pero tratando de arrimar cosas que faltan como la honestidad, la perseverancia, el trabajo cierto y no el acomodo, no ver solamente a la política como la única salida posible para unos pocos, que más bien calientan asientos y levantan el brazo como marionetas, porque lo manejen quienes les conviene y mucho, “tronos” para ellos que sólo buscan el hándicap del pasatiempo de hacer unos pesos mal avenidos en detrimento de la mayoría.

Ser un país íntegro involucra respetarnos, saber dar la razón si el otro la tiene, dejar de tender “puentes” que favorezcan la impunidad, que las obligaciones sean de todos y con idéntico rigor. De alguna manera es el sueño de muchos poder cambiar para mejor, unidos y abrazados en una Argentina global que contemple a todos por igual, abajo y arriba, uno solo, cada cual con su convicción de abonar y sumar. Julián, también lo pensó en forma genérica en su “Avío del alma”, cuando cae el telón, al final de su obra: “¡va a cambiar…es cosa de tener paciencia, / esa vieja ciencia de los poriajhú..!

Menos poético pero igualmente ilusionado, Julio Bárbaro, decía: “Le pido a los jóvenes que se enamoren de la política, no importa el partido que elijan.” Lo valioso es, que el país sea el interés verdadero. Que el problema sea el de todos. Y el país unido, la razón mayor, de respeto como un futuro posible. Con certidumbre de que todos nos debemos el orden y la disciplina adulta de un país contenedor, que se construya y avance sin dejar a nadie atrás, y mucho menos a la justicia.