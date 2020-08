Carta de la pareja de un guardaparques que apagó el fuego en la reserva San Cayetano

Tras el voraz incendio que arrasó al Parque Provincial San Cayetano en las últimas horas, la pareja de uno de los guardaparques que combatió las llamas que destruyeron la mitad de la reserva se lamentó por las grandes pérdidas y realizó un fuerte pedido a través de una carta publicada en una red social.

Gran parte de los focos ígneos fueron extinguidos por cuatro guardaparques, quienes trabajaron largas horas para controlar el fuego, que afectó alrededor de 40 hectáreas.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram y dirigido al gobernador Gustavo Valdés, una mujer llamada Jaquelin Gómez relata el duro momento que atravesaron quienes custodian el área protegida:

Carta abierta al señor Gobernador de corrientes Gustavo Valdés

De la esposa de un guardaparques

En el día de hoy (23 de agosto de 2020) en el parque provincial San Cayetano, ocurrió un feroz incendio en el que lamentablemente se dio por perdido todo lo verde que había en el parque, el fuego arrasó con todo, no quedó nada de ese maravilloso lugar, lo más triste fue verlos a ellos, los Guardaparques que lo cuidan , tratando de apagarlo con gran desesperación, sin poder controlarlo sin poder contar con lo medios, sin la ropa adecuada,sin máscaras de humo, solo con sus remeras atadas, tratando de repeler dicho fuego, el humo los consumia pero ni el fuego inmenso que se les presentaba no los dejó vencer, ellos lucharon por su parque pero es aquí donde quiero hacer inca pie, no es sólo su parque es el de todos nosotros, el parque es uno de los pulmones con los que contamos en la provincia de corrientes, es uno de los lugares de los que todos deberíamos cuidar, más allá de la irresponsabilidad de la gente ocaciono el incendio, más allá de eso hay un gran problema, nuestros protectores, los que cuidan de nuestra bellísima fauna y flora no están siendo cuidandos por nosotros, no le devolvemos ni un poquito de todo lo que hacen por nosotros, ellos están ahí poniéndole el pecho dia y noche cuidando lo que es de todos, sin los elementos necesarios, sin un traje no inflamable,sin un mata fuego, sin una manguera si quiera, yo que soy esposa de uno de ellos veo todo el esfuerzo y el amor que le ponen, hoy mas que nunca vi todo eso que les cuento vi sus caras sucias, los vi mareados, los vi triste por todo lo qué pasó y por lo que se perdió,

Acaso ellos no se merecen ser cuidados por nosotros? Siendo casi las 11 de la noche siguen apagando los focos que siguen avivando, ya van mas de doce horas que están frente a esas malditas llamas que se lo llevaron todo, carteles, senderos arboles, se llevaron la vida de cuantos animales y el trabajo de tantos años.

Que pido con esta carta? que los cuidemos que le demos las herramientas para poder protegerse, para que ellos puedan cuidar de lo que es de todos con seguridad.