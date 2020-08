Piden rever protocolos de internación de casos críticos

La hija del hombre sospechoso de tener covid-19 que falleció en el hospital de campaña, compartió su experiencia en las redes sociales con un duro descargo, en el que solicitó que se revean los protocolos de internación de casos críticos (negativos al virus). “Señor gobernador, me alegra que no haya tenido covid-19. Mi papá, siendo negativo, no tuvo su misma suerte, que yo también tuve porque ya me dieron el alta. Me contagié en el Sanatorio del Norte cuidando a mi papá y me tuve que aislar”, comenzó su relato María Verónica. Sobre su padre, comentó que era un paciente oncológico y que, a pesar de dar negativo para covid-19, fue trasladado al hospital de campaña. “Lo dejaron tirado solo, con muy poca atención. Me devolvieron una caja cerrada de medicamentos”. Dicho esto, advirtió que su papá “falleció unos días después. No dejaron que nadie de la familia lo despida”. Atento a lo ocurrido, señaló que “no respetaron sus derechos de morir dignamente. Mi papá ya descansa en paz, pero yo tengo mucha impotencia por lo que le hicieron vivir sin necesidad. Por no haber respetado su derecho a morir dignamente. Le pido que revean el protocolo en estos casos, como lo están haciendo en otros lugares por el caso Solange”, sintetizó María Verónica Casabonne.

(MS)