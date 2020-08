Mar del Plata vuelve a la fase 3 por el avance del virus

El intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció ayer que Mar del Plata volverá a la fase 3 de aislamiento social, a partir del próximo sábado y por el lapso de diez días, tras el creciente número de contagios.

“A partir del notable crecimiento de casos de coronavirus y teniendo en cuenta que habiendo transmisión comunitaria en la ciudad se aguardan entre dos y tres semanas de altos registros de contagiados, Mar del Plata retroceda a fase 3”, dijo el jefe comunal. Con este cuadro quedan interrumpidas numerosas actividades en la ciudad que se habían reabierto a partir del trabajo consensuado entre concejales, funcionarios y personal de salud.

Deberán suspenderse las obras de construcción del ámbito privado, rubros comerciales y el sector gastronómico, donde solo se permitirá implementar el delivery y el sistema take away. Además, deberán permanecer cerrados gimnasios y shoppings, no se permitirán las salidas recreativas ni la práctica de deportes individuales al aire libre. (EN)