Qué famosos se negaron a participar del “Cantando 2020″

La cuarentena obligó a Marcelo Tinelli a tomar medidas laborales contundentes. El aislamiento obligatorio se fue extendiendo en el tiempo y con esto, se topó con la imposibilidad volver con ShowMath. De esta manera, el Bailando quedó trunco luego de que los participantes intentaran, sin éxito, ensayar vía zoom. ¿Qué hizo? En una disposición relámpago, puso en funcionamiento el Cantando 2020, con Ángel de Brito y Laura Fernández como conductores del envío que emite El Trece.

El armado de la lista a cargo de la producción de LaFlia también se hizo a contrarreloj. Se confeccionó una lista y se fueron realizando los llamados correspondientes. En el medio, negociaciones que quedaron truncas. Figuras del medio artístico que prefirieron no arriesgarse ante la posibilidad de quedar marcados por un mal desempeño o, simplemente, porque no quisieron ser parte de la exposición que muchas veces da un programa de Tinelli.

Ángel, que suele interactuar asiduamente con sus fanáticos, despejó varias incógnitas referidas al reality que comanda. Al periodista le preguntaron por los famosos que no quisieron ser parte del certamen, y no dudó en responder. Uno de los nombres que reveló fue el de Hernán Drago. El modelo, en varias oportunidades, contó que le tiene miedo al ridículo y que además, que no sabe cantar. Incluso la cuarentena lo agarró con varios trabajos; está en Bienvenidos a Bordo y en Pampita Online. En su caso, tal vez fueron esos los motivos que brindó ante la convocatoria.

Pero no fue el único. También nombró a la actriz Julieta Nair Calvo. Ella tiene una larga trayectoria en comedias musicales y desde la entonación, parecería que no iba a tener problemas. Seguramente prefirió no exponerse o incluso, aprovechar este periodo para descansar y recargar energías para cuando la actividad de los actores se vuelva a abrir.

A continuación, nombró al histórico conductor, Silvio Soldán. Por su edad, por ser una persona de riesgo, tal vez no se habrá querido exponer. El último nombre que brindó fue el del italiano Ruggero Pasquarelli. De antemano, él iba a hacer un dúo con su novia, la actriz Cande Molfese. Si bien no se mencionaron las causas, a último momento él se bajó, pero Cande sigue firme y muy entusiasmada con su participación, demostrando su talento.

En su momento, cuando recién se estaba armando la lista, los nombres de algunos que decidieron desistir, salió a la luz. Iliana Calabró se negó porque, según dijeron, prefería ser parte del jurado. Otras de las que dijeron que no fueron Rocío Marengo y Jimena Barón. La que se bajó a último momento fue Georgina Barbarossa, que lo hizo apenas se confirmó la presencia de Moria Casan como parte del jurado.

Mientras tanto, el programa sigue su rumbo ante la atenta mirada de Tinelli. Si bien en esta oportunidad decidió dejar su lugar, el hombre de Bolivar sigue, desde las redes sociales, el avanzar del programa. Se muestra participativo brindando sus puntos de vista. Días atrás, elogió a Pepe Cibrián, que es parte del tribunal. El artista le reprochó a Sofía Morandi y Bruno Coccia haber interpretado una canción en inglés.

Los chicos habían elegido Rolling In The Deep, de Adele y le primero en interceptarlos fue Pepito. “No me gusta que canten en inglés porque no pronuncian bien y la gente no entiende lo que están diciendo. En mis pruebas no permito que lo hagan”, había manifestado en su devolución.

Inmediatamente apareció Marcelo para alistarse detrás de él. “Coincido. ¡Me gusta la música cantada en español! Te banco Pepito”. Acto seguido, Nacha Guevara también dijo lo suyo en la misma línea: “El español es una lengua maravillosa que permite ser más melodiosa”.

