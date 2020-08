Karina La Princesita amenazó con irse del “Cantando 2020″

Las diferencias marcadas y los puntos de vista encontrados transformaron el Cantando 2020 en un reality en el que el canto y las peleas cotidianas van de la mano. Se volvieron moneda corriente. Sin ir más lejos, el último viernes, Karina La Princesita tuvo un fuerte entredicho con Esmeralda Mitre. En la discusión se fue alzando el tono y la cantante tropical quedó muy sensibilizada. Este encontronazo fue la gota que rebalsó el vaso, que ya estaba a punto de colmarse por discordias anteriores.

Si bien no salió al aire, quienes estuvieron en el piso pudieron ver lágrimas recorriendo las mejillas de la artista, que se vio aturdida por una nueva confrontación. Siente que en todas las galas le cuestionan algo y, según sus palabras, se está cansando. “Todo lo que digo me lo están señalando. Si soy sincera y digo que algo no me gusta, me lo marcan. Me molesta que se quejen de todo. Son muchos y me lastiman”, dijo al respecto en Los Ángeles de la Mañana. Y prosiguió: “Ahora fue lo de Esmeralda, pero venimos de Lola Latorre, Florencia Tesouro, Carmen Barbieri… todos ponen en duda lo que digo. Los tres (en referencia a los integrantes del jurado) decimos lo mismo pero me lo cuestionan a mí sola”.

Por otra parte, según su punto de vista, piensa que le cuestionan su inexperiencia en la silla que ocupa: “Creo que me están haciendo sentir que es mi primera vez como jurado. Me están haciendo pagar derecho de piso. A Floppy Tesouro, por ejemplo, los tres jurados le dijimos lo mismo; es más, el resto fue más duro que yo, y me señaló a mí. Lolita también me atacó a mí, que se frustra, se desalienta, pero cuando le preguntaron qué era lo que la desalienta, dijo todo lo que le dijeron los demás, menos lo que dije yo”.

Más allá de que no está pasando por su mejor momento, Karina admite que prefiere no mostrarse dolida en cámara. Llegado el momento, tomará una decisión puertas adentro, con la producción de por medio. “Me la aguanto porque lo que menos quiero es hacer circo y mostrarme mal en cámara. Tengo una vida bastante jodida como para… lo que menos quiero es eso. Me quiero mostrar fuerte y bien, porque lo estoy. Pero a veces estoy mal, porque desde que comienza el programa, hasta que termina, todo lo que digo, me lo están señalando”.

Sobre el final, habló de la posibilidad de alejarse del certamen en busca de tranquilidad. Admitió que aceptó el desafío porque pensó que se iba a divertir, pero por el momento eso no está sucediendo. Al contrario, no está bien y su rostro lo denota. “Es bien difícil y me vengo cansando. Todos se van a quejar; hasta cuándo me parece que regalo nota. Hoy exploté. Si van a seguir diciendo que yo les falto el respeto, que encima es una burrada, porque ya no saben qué decir… y si encima me sigo sintiendo así de mal, que se yo… yo me preservo mucho, siempre elijo mis trabajos y quiero sentirme bien, pero si me faltan el respeto y sigue así, será que este no es mi lugar”.

El enfrentamiento entre Mitre y Karina viene desde que se cruzaron por primera vez en el reality que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito. Todo comenzó cuando la cantante descolocó a la participante con una consulta que seguramente no esperaba: “Disculpame, ¿vos sos actriz, no? Perdón, yo no te conozco, te pido disculpas…”

Infobae