Covid y lactancia

Clara Aquino de Costa

MP N° 2342

La Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto, es una campaña mundial coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna (Waba, por sus siglas en inglés) para crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con la lactancia materna. El mundo sin dudas ha cambiado a raíz de la pandemia del covid-19, pero la vida sigue y hay que adaptarse. Por esa razón despejar todas las dudas sobre la lactancia en época de pandemia es lo mejor para asegurar la salud del bebé y la mamá.

Vivir Bien entrevistó a Clara Aquino de Costa, médica especialista en Salud Social y Comunitaria, asesora en Lactancia Materna, quien destacó que todas las recomendaciones pueden modificarse a la luz de mayor evidencia científica; a medida que transcurra el tiempo y la experiencia mundial con éste virus. Han sido redactadas con intencional, cautela y mesura, para preservar el privilegio biológico de la lactancia y el apropiado establecimiento del vínculo y el apego, a la par de enfatizar que cada caso debe ser considerado individualmente según:

a) Los recursos de los que se dispongan, para minimizar la transmisión persona a persona y la exposición del neonato a secreciones respiratorias maternas.

b) Las condiciones clínicas de la madre.

c) Los riesgos asociados a la separación madre-neonato y a la supresión de la lactancia (los cuales deben ser debidamente explicados a la familia).

d) Los deseos expresos de la madre de realizar apego piel con piel -Copap- en la primera hora de vida y lactar a libre demanda.

La médica destacó que las recomendaciones se realizarán basándose en la evidencia científica disponible hasta el momento en lactancia humana, modulación del microbioma neonatal y establecimiento de conductas neuroendócrinas vitales en la primera hora de vida, y comprendiendo que estas recomendaciones pueden afectar la práctica de los trabajadores de salud, que impactará a extensas poblaciones materno-infantiles a nivel mundial. Ante este momento socio-epidemiológico que estamos transitando, se recomienda asegurar el calostro -calostroterapia-, ya que su absorción es a través de la mucosa oro faríngea y garantiza:

l Una adecuada función del sistema inmune de éstos recién nacidos a través del estímulo del sistema linfoide asociado a mucosas.

l la transferencia de inmunidad pasiva, realizada en los primeros días posparto.

l Estimular sobre el trofismo gastrointestinal, aporta hormonas, elementos inmunológicos y mantiene una ecología favorable en la formación del microbioma del recién nacido durante sus primeros días de vida.

l El calostro es el alimento fundamental del neonato siempre, pero más aún en este momento epidemiológico existente, su composición es clave para la nutrición y la organización de las defensas del lactante, cuyo aparato digestivo y sistema inmunitario no han alcanzado la madurez.

¿Se recomienda lactancia con madre covid-19 positivo?

Sí. No se ha detectado la transmisión del virus de la covid-19 a través de la leche materna ni el amamantamiento. El virus no ha sido aislado en la leche humana, ni en muestras de líquido amniótico, sangre de cordón y nasofaringe de recién nacidos, hijos de madres covid-19. Por tanto, no existen motivos para evitar la lactancia materna ni interrumpirla.

Los numerosos beneficios del contacto piel a piel y la lactancia materna superan ampliamente los posibles riesgos de transmisión y enfermedad asociados a la covid-19. El contacto piel a piel inmediato y continuado, incluyendo la técnica de la “madre canguro”, mejora la regulación de la temperatura de los neonatos y varios otros indicadores fisiológicos y se asocia a una mayor supervivencia neonatal. Además, colocar al recién nacido junto a la madre permite una iniciación temprana de la lactancia materna, lo que también reduce la mortalidad.

Existen datos científicos de alta calidad que demuestran que la lactancia materna reduce la mortalidad de los neonatos, lactantes y niños menores de 5 años, incluso en entornos con recursos abundantes, y mejora la salud y el desarrollo a lo largo de toda la vida en todas las zonas geográficas y entornos económicos. Si una madre con covid-19, presunta o confirmada, no ha podido amamantar por haber estado demasiado enferma al momento del nacimiento de su bebé o por otro problema de salud, puede empezar a amamantar en cuanto se sienta suficientemente bien para hacerlo. No hay ningún periodo de espera establecido después de haber padecido covid-19, presunta o confirmada. No hay datos científicos que indiquen que la lactancia modifique el curso clínico de la covid-19 en las madres. La madre deberá recibir apoyo en lo relativo a su salud en general y alimentación a fin de garantizar una recuperación completa. También deberá recibir ayudar para iniciar o reanudar la lactancia materna.

¿Entonces, el virus no se activa en la leche materna?

Hasta la fecha no se ha detectado el virus activo de la covid-19 (es decir, que pueda causar infección) en la leche de ninguna madre con sospecha o confirmación de covid-19. Por lo tanto, parece poco probable que la enfermedad pueda transmitirse al amamantar o a través de la leche materna extraída de una mujer considerada caso sospechoso o confirmado de covid-19. Los investigadores continúan analizando la leche materna de mujeres con covid-19, presunta o confirmada.

Una mamá covid-19 positivo que amamanta a su bebé, ¿qué recaudos debe tomar?

Las madres con covid-19 presunta o confirmada deben:

l Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o limpiárselas con un gel hidroalcohólico, especialmente antes de tocar al bebé.

l Utilizar una mascarilla médica mientras amamantan.

Es importante:

l Sustituir la mascarilla en cuanto se humedezca.

l Desechar la mascarilla inmediatamente.

l No reutilizar las mascarillas.

l No tocar la parte frontal de la mascarilla sino quitársela desde atrás.

l Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo al estornudar o toser, tras lo cual deben desecharlo inmediatamente y volver a limpiarse las manos con gel hidroalcohólico o a lavárselas con agua y jabón.

l Se recomienda, usar bata larga de material desechable según disponibilidad, antes de amamantar, con la finalidad de disminuir la exposición del bebé a secreciones respiratorias de la madre.

l Limpiar y desinfectar regularmente las superficies.

Las mascarillas no médicas (por ejemplo, las hechas en casa o de tela) deben cumplir la función para la que fueron creadas, ser impermeables, en lo posible de tres capas, la del medio intercambiable.

Si una madre con sospecha o confirmación de covid-19 tose encima de su pecho descubierto, debe lavarse suavemente con agua templada y jabón durante un mínimo de 20 segundos antes de amamantar. No es necesario lavarse sistemáticamente el pecho antes de cada toma o extracción de leche.

Si una madre tiene covid-19 y decide extraerse la leche, ¿cuáles son las medidas higiénicas a tener en cuenta?

Las mejores alternativas a la lactancia materna para los neonatos y lactantes son:

l Extracción de la leche de la madre

l La extracción de la leche debe hacerse manualmente y las madres deben recibir orientación y apoyo para usar la técnica con éxito. Se utilizará un extractor o sacaleches solo cuando sea necesario. La extracción manual puede ser igual de eficaz que el uso de un extractor o sacaleches.

l La elección del método de extracción dependerá de las preferencias de la madre, la disponibilidad de equipo, las condiciones de higiene y el costo.

l La extracción de la leche materna también es importante para mantener la producción de la leche a fin de que las madres puedan amamantar cuando se recuperen.

l La madre y cualquier persona que la ayude deben lavarse las manos antes de extraer la leche o de tocar cualquier pieza del extractor o sacaleches, o recipiente utilizado. Asegurar la limpieza adecuada del extractor o sacaleches después de cada uso: Los extractores o sacaleches, los recipientes utilizados para almacenar la leche o los utensilios para dar la leche al bebé deben limpiarse adecuadamente después de cada uso. Esta es una buena práctica aun en ausencia de covid-19.

l Lave el extractor o sacaleches y los recipientes después de cada uso utilizando jabón líquido: por ejemplo, un producto para vajilla disuelto en agua templada. Enjuague con agua caliente durante 10-15 segundos.

l Algunas piezas de los sacaleches pueden lavarse en la bandeja superior del lavavajillas (si se dispone de él). Compruebe el manual de instrucciones antes de hacerlo.

l Se alimentará al bebé con la leche extraída utilizando de preferencia una taza y/o cuchara limpia (son más fáciles de limpiar) y por una persona que no presente signos ni síntomas de enfermedad y con quien el bebé se sienta cómodo. Antes de alimentar al neonato o lactante, la madre o la persona encargada deben lavarse las manos.

El dato

Clara Aquino de Costa

Médica especialista en Salud Social y Comunitaria, asesora en Lactancia Materna.

Secretaria a cargo del Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Corrientes.

Directora de Salud Materno-Infantil de la Municipalidad de Corrientes.