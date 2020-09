Romina Gaetani reveló cómo enfrentó a Juan Darthés cuando trabajaban juntos en “Simona”

En 2018, meses antes de que Thelma Fardín denunciara a Juan Darthés por violación, Romina Gaetani estaba trabajando con él en la telenovela Simona. Ella ya había compartido largas horas de grabación con el actor en Soy Gitano, allá por el año 2003. Pero, entonces, la sociedad era distinta. Y las mujeres permitían ciertas actitudes que, en la actualidad, no son toleradas bajo ningún punto de vista.

Por eso, frente a una serie de acusaciones por acoso que fueron públicas y que tuvieron como protagonistas a Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos, Gaetani se vio en la obligación de mantener una conversación con quien por esos días era su compañero de elenco en la tira encabezada por Ángela Torres. Y, en diálogo con Juan Etchegoyen para Instagram Live Radio Mitre, contó los detalles de esa tensa situación.

“Fue difícil y necesité del apoyo de mis compañeras”, dijo Romina rememorando ese momento. Y contó que Mey Scápola y Ana María Orozco fueron quienes la “apuntalaron”. Pero también reconoció que el hecho de pertenecer al colectivo de Actrices Argentinas le había servido “muchísimo” para poder afrontar su charla con Darthés. “A partir de ahí se me abrió un mundo entero de experiencias, de compartir las mías, de aprender y de preguntar cuando no sé que hacer, para saber qué es lo mejor en cada caso. Porque todos los casos son distintos”, señaló.

¿Cómo se dio la conversación? “Era una situación muy difícil, porque era un compañero de elenco y estábamos en el mismo proyecto, así que eso en sí ya era un conflicto”, explicó. Sin embargo, tras la seguidilla de denuncias, Gaetani sintió que no podía quedarse callada. “Tuve una charla con él porque necesitaba tener una charla con él. Yo lo único que quería era dejarle en claro que iba a salir a apoyar a las mujeres que estaban saliendo a contar su verdad, sobre todo de la que más conocimiento tenía que era Calu Rivero”, explicó.

Después, sin querer puntualizar en la persona de Darthés, Romina explicó cuál suele ser la reacción de las personas acusadas en este tipo de delitos. “Hubo una respuesta, sí, pero voy a hablar en general. La contestación que tienen esas personas con un perfil psicópata, manipulador, es el mismo speech. Las mismas formas y casi las mismas palabras. La primera es: ‘No me di cuenta’. Nunca se dan cuenta. O si no: ‘No fue para tanto, no fue mi intención, quizás te pareció, no fue así...’", comenzó diciendo.

Y continuó: “Ellos saben lo que hicieron. Entonces, o te hacen una buena actuación de asombro o te piden un perdón y te das cuenta de que no hay nada genuino en esas disculpas. Ellos nunca se acuerdan de lo que vos les planteás, siempre sos vos la que se imaginó algo que no fue".

Gaetani, quien sin dar muchas precisiones ya había contado que ella también “la pasó mal” con Darthés en otro momento, finalizó diciendo: “Cuando tenés una mala experiencia y llega el momento que tomaste fuerzas y lo hablaste con tu terapeuta, con tu madre, con tu hermano, con quién sea, recién ahí podés asumir que te hizo daño lo que te hicieron”.

Infobae