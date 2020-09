Trabajadores de la planta textil reclamaron con una caravana

Los trabajadores de la fábrica textil donde se registró el principal foco de contagio de covid-19, se manifestaron ayer en las inmediaciones de la empresa con una caravana de autos, reclamando “medidas de higiene y prevención” y un protocolo que garantice las condiciones de salubridad.

“Fuimos convocados a retomar servicio, pero no ingresamos porque todavía no tenemos un protocolo acorde a la situación. Recordemos que tenemos 51 compañeros positivos a covid-19, sus familiares también y un compañero internado en el hospital. Por todo esto, organizamos una caravana desde nuestros vehículos para que la sociedad se entere de lo que está sucediendo”, expresó a El Litoral una de las trabajadoras de la empresa.

Durante la movilización, además, pidieron una reunión con las autoridades para obtener una respuesta a las inquietudes y en esa misma línea solicitan la intervención del Ministerio de Salud Pública.

De hecho, desde la empresa manifestaron que recibieron la autorización del Comité de Crisis para retomar las actividades, pero los trabajadores objetan que muchos de los que fueron llamados a trabajar todavía no obtuvieron los resultados del segundo hisopado.

Además, un grupo no pudo asistir al reclamo dado que todavía no cumplieron los 14 días de aislamiento. “Las declaraciones juradas del hisopado terminan recién el 14 de septiembre, pero la empresa les dice a los trabajadores que si no asisten serán considerados en falta disciplinaria grave. Necesitamos respuestas ante esta incoherencia, porque el Gobernador pide que respetemos el aislamiento pero con esta medida es imposible”, indicó a El Litoral Alina, familiar de uno de los trabajadores.

(MS)