Boca oficializó su lista para la Copa Libertadores

Boca dio a conocer este domingo la lista de la Copa Libertadores de América y no hay sorpresas en relación a los 40 que se venían mencionando en los últimos días.

En la lista difundida hoy se destaca la presenta del colombiano Sebastián Villa, quien no será tenido en cuenta por Boca mientras la Justicia no resuelva su situación por la denuncia de violencia de género que le realizó su ex pareja.

Otro que aparece en la lista de 40 es Walter Bou, quien podría dejar la institución e irse a préstamo. Talleres de Córdoba y Europa, las alternativas.

TyC Sports