La época dorada de los correntinos

Los correntinos Diego Gómez Coll, Fernando Piragine, Juan Cruz y Juan Martín Meabe dejaron inscriptos sus nombres en el seleccionado nacional Los Pumas Sevens. Los cuatro exjugadores se formaron en Taragüy y participaron de distintas giras junto al combinado “Albiceleste”.

Sin dudas que Gómez Coll, actual presidente de los “Cuervos”, tuvo una mayor preponderancia, ya que se desempeñó en la selección desde 1994 a 2001. Jugó en el Seven de Toulon, Francia, en 1994, donde Los Pumas Seven se consagraron por primera vez. También se desempeñó en el Seven de Mar del Plata 1995, Hong Kong ‘95 y ‘96, Japón ‘96, Kuala Lumpur en Malasia, en Dubai (Emiratos Árabes), y Shangai en 2001”. Se trató de la época dorada para el rugby reducido de la región.