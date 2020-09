Diputados espera definiciones para volver a sesionar

Tras algunas sesiones sin concurrir a las bancas, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani recordó que el asueto rige hasta hoy en la Legislatura y que aguardan los anuncios del gobernador para retomar las actividades.

Además destacó que son varios proyectos legislativos importantes con los cuales se debe avanzar, como el código de familia.

Tras la caída de dos sesiones, sumado a las dos semanas de asueto ante el brote de casos de coronavirus en Capital, El Litoral consultó al presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani sobre la vuelta a la actividad del cuerpo legislativo y dijo que “nosotros dictamos una resolución de adhesión al asueto declarado por el gobernador Gustavo Valdés y también luego lo pertinente a la adhesión de la prórroga que rige hasta mañana (por hoy) y vamos a esperar el discurso oficial para ver cómo continuamos”.

Se debe considerar que el cuerpo legislativo durante el primer semestre, con todas las medidas sanitarias establecidas continuó concurriendo a las bancas. También habilitó la posibilidad de que los vecinos y la prensa puedan seguir los encuentros mediante las redes sociales.

En lo que respecta a los temas que están pendientes para lo que resta del año, Cassani dijo que “las comisiones están trabajando en varios proyectos como el código de familia”.

Mientras que en relación a los proyectos de paridad de género y voto joven indicó que “esas iniciativas se encuentran en la comisión de Legislación y seguramente tendrán su tratamiento”.

En tanto, la oposición salió a pedir el tratamiento de las iniciativas en cuanto a la paridad, ya que desde el oficialismo, luego de las presentaciones realizadas comenzaron a pronunciarse en los medios de comunicación señalando que el tema, dada la pandemia, no era prioritario, por lo que el tema -según lo manifestado- correría la misma suerte que hace dos años, cuando el oficialismo contaba con los números, pero no avanzó con el tratamiento del tema. Mismo destino tuvo el proyecto del voto joven, advertencia que también la oposición señala al indicar que la historia se repetiría y esas iniciativas no tendrían curso este año.

En la Cámara Baja, el proyecto que presentó Valdés sobre paridad de género -y que apunta solamente al Poder Legislativo- y el de voto joven ya cumplieron dos meses y todavía no tienen despacho. Pero en este sentido, vale recordar que también hay otros dos proyectos de paridad presentados, pero que apuntan a los tres poderes del Estado, mismo alcance que tiene otra iniciativa que fue ingresada en el Senado, por parte de los legisladores radicales.

En el marco de las medidas sanitarias que también se vienen implementando en la Legislatura a fin de evitar contagios, Cassani volvió a destacar su proyecto para el manejo post mortem ante fallecimientos por covid - 19 que obtuvo media sanción en Diputados y que ahora se encuentra en el Senado.

“El proyecto sancionado es mucho más amplio que la despedida digna que el Ejecutivo sacó por decreto. Hemos contemplado toda una serie de pasos sobre el manejo del cuerpo de las persona que fallecen hasta la sepultura. Porque si no está específicamente regulado se aplica de distintas maneras el procedimiento en cada lugar de la provincia y eso podría implicar que no se tomen los recaudos necesarios para evitar la circulación del virus. Debemos avanzar con una legislación para evitar los contagios”.

En este aspecto vale recordar que en la comisión de Salud hay varios proyectos que contemplan distintos aspectos para que la persona contagiada esté acompañada o tenga una despedida digna, siendo este último un proyecto que presentó el diputado Ariel Báez y que tomará estado parlamentario la próxima sesión de la Cámara Baja.

(MNR)