El fiscal federal de Corrientes pide "despenalizar la tenencia de droga para consumo"

El fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrino, junto a otros funcionarios judiciales pidieron despenalizar la tenencia de drogas para el consumo personal. Coincidieron este punto al participar de un debate por los 30 años de la Ley de Estupefacientes, realizado este lunes en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, en la que el legislador correntino Pedro Braillard Poccard es vicepresidente.

“Estoy convencido que una política de drogas debe centrarse en reducir las consecuencias nocivas del consumo, minimizar riesgos, controlar daños, pero todo esto en el marco de políticas sanitarias y no desde el derecho penal”, aseguró Ferrini en su exposición.

Planteó que “debe haber una política general que fomente la integración social de marginados y personas vulnerables y tenemos que centrar los esfuerzos desde el Estado en la persecución de las grandes manifestaciones de crimen organizado que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes”.

“Esta ley (23737), que se inscribe en una normativa de tipo prohibicionista, fue similar para toda América Latina. Fue casi una bajada de línea de Estados Unidos”, recordó.

El fiscal reparó en la ineficacia de la persecución penal y consideró que "no se debe solo a la letra de la ley, sino a un abordaje individual, sesgado de la materia en la forma en que se realizan las investigaciones y el sistema inquisitivo”.

"Las crítcas fueron siempre las mismas en todos lados. Se ponía el foco en los pequeños consumidores y no resolvía el problema de la criminalidad organizada. Uno deberia pensar si todos los cuestionamientos que se hacen a la ineficancia de la perseción penal, son todas atribuibles a la ley. Entiendo que no. Algunos problemas los podemos encontrar en los resabios culturales, del sistema inquisitivo: se guardan los expedientes y no se comparten con otros juzgados, eso hace a la ineficacia penal".

“Está claro que tenemos que adecuar esta ley a los preceptos constitucionales. Hay que despenalizar la tenencia para consumo personal”, coincidió Ferrini con los expositores anteriores.

"Se debe despenalizarse la tenencia de drogas para consumo personal. No sólo por el impacto en los Derechos Humanos, en la dignidad de las personas. Impacta en un Estado que queda superpoblado en su sistema juicial y carcelario. Y además no logramos atacar el problemas de las drogas".

"Hay que despejar algunos mitos de la ley, que consideraba al consumidor como un engranaje y complice de toda la red narcocirminal. Esto no es así. Tampoco es verdad que desde el consumidor vamos a llegar a desbaratar toda la banda criminal, en la práctica eso no ocurre así. Es una falsa premisa, en la práctica no se da. Penar al conusmidor no tendrá un efecto disuasivo", develó.

El funcionario judicial correntino dijo que "es necesario evaluar los dos modelos que imperan en la despenalización de tenencia de drogas para el consumo. El sistema que definen qué cantidad es para que consumo, que fija dosis máximas y mínimas para regular la tenencia. Y otro que deja en manos del juez esa definición. Consideró que debemos inclinarnos por la primera".

"Los Convenios Internacionales que incorporamos no penan la tenencia para consumo", recordó y pidió además trabajar en la eficacia de las investigaciones, facilitar los procesos de comunicación. "Hay que brindar la capacidad de legal. Las intervenciones telefónicas no alcanzan a las aplicaciones tipo whatsapp, muy usadas hoy en día y los criminales, lo saben".

El fiscal federal destacó además que "son 50 años de este sistema legal previsionista y me permito señalar una paradoja. En el 68 una modificación del articulo 204 el Código Penal (que regía desde el año 26), que penaba la tenencia de estupefaciente, despenalizó la tenencia para consumo personal, respetando la garantia constitucional del articulo 19 de la Constitución. Digo paradoja porque fue dictada en un gobierno de facto, un gobierno que no era respetuoso de las garantias constitucionales. Habían logrado tener una mirada superadora".