Fuerte mea culpa de Jésica Cirio al pedirle perdón a Karina por su polémica imitación

Muchas veces, Karina La Princesita reflexionó sobre el bullying que ha recibido a lo largo de los años por su físico y en un móvil con Los Ángeles de la Mañana relató cuánto le molestó una imitación que hizo Jésica Cirio en Tu cara me suena en el año 2015.

“Cuando me imitaban, Jésica Cirio entre otras, se ponen el rollo en la panza, la papada, y hacen chistes de ‘comí esto, comí lo otro’. Eso para mí no es imitación. Es falta de talento, es acceder a la burla para tratar de hacer reír. Me parece que esas cosas no hacen falta, no me genera gracia. Con lo físico me parece que no y a esta altura ya no va”, aseguró Karina en LAM.

Lejos de hacerse la distraída, Jésica también habló con el ciclo de Ángel de Brito pero para disculparse públicamente con Karina: “La verdad es que tiene razón, hoy mirándolo desde afuera a mí tampoco me gusta. Pero, bueno, la verdad es que fue un programa hace muchos años, para divertir a la gente. Nunca busqué ofenderla”, aseguró en un audio.

Y explicó: “Era un programa al que llegaba muy temprano, me maquillaban, me producían, teníamos esas máscaras. Yo cuando vi el final de la producción a mi tampoco me gustó tanto, no me sentí tan cómoda. Pero es como el Cantando o el Bailando, que tenías que salir y no había tiempo de modificar muchas cosas”.

Jésica aseguró admirar mucho a Karina y reiteró sus disculpas: “Se ve un poco exagerado pero no fue mi intención para nada ofenderla, ni mucho menos. La crucé muchas veces en La Peña de Morfi y siempre me trató súper bien. La admiro un montón y está bueno pedir disculpas. A mí tampoco me gusta ver esto ni hacer sentir mal a nadie, ni fue la idea. Tiene razón ella y le pido disculpas, nunca me lo dijo ni sabía que estaba ofendida, sino le hubiese pedido disculpas antes”.

