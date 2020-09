Mica Viciconte se lamentó por su salida de El show del problema

Por la pandemia del coronavirus El show del problema tuvo que cambiar su formato y pasar de ser un talk show a un magazine. Mica Viciconte, como Cinthia Fernández o Silvina Luna, entraron en esta etapa y ahora que el ciclo regresa a su formato original las panelistas se lamentaron por quedarse sin trabajo.

Mica dio un móvil a Los Ángeles de la Mañana donde se refirió al final de su participación. “Al principio me puso triste porque a mí terminar los laburos me pone mal, a cualquiera y más en esta situación. Estamos todos re sensibles. Si no me hubiera salido el Cantando, estoy en depresión”, aseguró, sobre su flamante debut en el certamen de canto de Ángel Brito y Laurita Fernández.

“Por suerte tengo mis ahorros, soy sola, no tengo hijos y cualquier noticia de estas nos pone tristes. Ya está. Hay que seguir trabajando y enfocados en las cosas buenas”, cerró Mica Viciconte, unos días después de que Cinthia Fernández expresara su angustia por terminar con su participación en El show del problema.

Ciudad.com