Escándalo de Cristóbal López en una radio de Chubut

El empresario Cristóbal López protagonizó un escándalo en una radio de Comodoro Rivadavia en medio de la cuarentena por el coronavirus. El dueño del canal C5N rompió el aislamiento y fue hasta el estudio de Radiovisión 99.5 a increpar al conductor Richy Astete, que días atrás -según dijo el propio López- lo trató de “estafador”.

“Yo no rompo ningún silencio, ni vengo a que escuches lo que vos pretendés, yo vengo, como vine ayer, a preguntarte por qué dijiste al aire los otros días que yo había estafado a tu padre. Esa es la pregunta que quiero que me contestes. ¿Por qué estafé a tu padre? ¿Dónde estafé a tu padre?”, insistió el empresario en el cara a cara con el periodista.

“No te voy a contestar nada al aire”, dijo el conductor.

“Entonces, ¿cómo es? Yo te tengo que contestar al aire y vos no vas a hablar al aire. Yo no estafé a tu padre, tu padre estafó a mi hermana, ella te lo dijo ayer en la cara, se quedó una hora y cuarto con vos, yo me fui porque cuando empezaron a hablar de temas que no me interesan me retiré.

La que se quedó fue mi hermana, la que te dijo que la estafada fue ella, y que el estafador fue tu papá: no le contestaste nada. Contale a la gente la estafa que le hicimos los López a los Astete”, insistió Cristóbal.

