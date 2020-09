Mérito: Mauricio Macri respondió a los dichos de Alberto Fernández

“Comparto”. Con esa palabra, el expresidente Mauricio Macri se manifestó ayer de acuerdo con un mensaje del diputado Mario Negri sobre la meritocracia y el mérito, conceptos criticados por el presidente Alberto Fernández, quien ayer dijo que “lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito”.

En su cuenta de Twitter, Macri a la vez compartió el texto de Negri, que indica que “condenar el mérito es condenar a la Argentina a la chatura”. “Con mucho dolor leí las declaraciones del presidente y pensé en lo equivocado que está quien conduce hoy el país. Sus conceptos están reñidos con nuestra historia”, dijo Negri.

El martes, durante una visita a San Juan para firmar convenios para obras con el gobernador de esa provincia, Sergio Uñac, Fernández dijo: “Lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años, porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Mientras eso no ocurra en la Argentina no podemos estar tranquilos con nuestras conciencias”.

El mandatario insistió ayer: “El mérito sirve si las condiciones son las mismas para todos, si no el mérito no alcanza”.

Por su parte, Negri reflexionó: “No hay progreso sin la idea de mérito. Mérito es buscar valores. Las sociedades sin mérito no son igualitarias. Son espacios poblados por individuos. No por personas. Y por encima del individuo los tutela el poder. Sin progreso, lo que queda es el estancamiento. Sociedades estáticas”.

(JML)