Dos detenidos con una fuerte suma de dinero y elementos sustraídos

Tras un allanamiento concretado en la capital correntina, fueron detenidos dos hombres y en su poder los policías hallaron una fuerte suma de dinero y diversos elementos que habrían sido robados, como una motosierra, una aspiradora, motoguadañas y una moto de 110 c. c., entre otras cosas.

Según informaron desde la División de Investigaciones Metropolitana de la Policía de Corrientes, desde la fuerza venían realizando una profunda investigación relacionada con varios hechos delictivos recientes, lo que permitió dar con los supuestos responsables.

Las averiguaciones condujeron a los investigadores hasta una dependencia situada en la intersección de la avenida Centenario y la Ruta Nacional 12, por lo que junto con personal de Infantería procedieron al allanamiento del lugar, lo que derivó en la detención de dos hombres. Los detenidos, de apellido Vargas -alias “Noco” de 23 años- y el otro de apellido Benítez -alias “Tito el Bambino” de 30 años- están vinculados a diversos hechos delictivos. Tras el procedimiento y ante el requerimiento de los efectivos, Benítez y Vargas no pudieron acreditar el origen de las cosas halladas en el lugar.

Si bien el comunicado de la DIM no especificó el monto del dinero incautado, indicaron que entre los elementos secuestrados se hallaba una moto de 110 c. c., escaleras plegables, una motosierra, una aspiradora, una soldadora, motoguadañas, dos mezcladores de cemento, y otras herramientas.

Los aprehendidos y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras que en la mencionada dependencia policial se continúa con los trámites del caso.

(AB)