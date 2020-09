Sebastián Estevanez mostró cómo le quedó la cara tras haber sufrido serias quemaduras

Las últimas tres semanas no fueron nada fáciles para Sebastián Estevanez. Desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus y se vio obligado a interrumpir su trabajo en Separadas, por El Trece, el actor se refugió en su casa de Nordelta junto a su mujer, Ivana Saccani, y sus tres hijos, Francesca, Benicio y Valentino. Y su rutina pasó a ser familiar a tiempo completo. Sin embargo, hace exactamente veinticuatro días, sufrió un accidente doméstico que pudo haber terminado en una tragedia.

Todo comenzó cuando, intentando prender una fogata para disfrutar del hogar junto a los suyos, Sebastián cometió una imprudencia. “La leña estaba húmeda. Y, como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol”, le había contado el actor a Teleshow cuando todavía estaba en shock por lo ocurrido.

El accidente que no fue menor: el bidón que Estevanez tenía entre sus manos explotó, provocándole serias quemaduras en el rostro y el cuello. Tras las primeras curaciones realizadas por los médicos que llegaron a su domicilio para atenderlo de urgencia, el actor debió comenzar un tratamiento junto al doctor Gustavo Sampietro, que incluyó antibióticos, analgésicos y cremas regeneradoras para la piel.

Durante todo este tiempo, Sebastián se mantuvo alejado de las redes sociales, a las que sólo acudió para agradecer el apoyo de sus seguidores con un conmovedor mensaje. Sin embargo, este miércoles se animó a postear una foto suya en Instagram, mostrando las secuelas del accidente y contando cómo seguía su recuperación.

“¡Hola! ¡Por suerte estoy mucho mejor! ¡Muchas gracias por los mensajes tan lindos! Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar. Por favor, nunca usen cosas inflamables para encender fuego, tengan mucho cuidado. ¡Besos y abrazos!”, escribió el actor junto a la imagen en la que se notan sus quemaduras en pleno proceso de cicatrización.

Días atrás, a través de la misma red social, Estevanez había agradecido a su familia, a sus seguidores y al médico que lo estaba atendiendo por su preocupación. Y había relatado, exactamente, lo que le había sucedido. “Tuve un accidente doméstico en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor”, había puesto en ese momento.

Ante el hecho consumado, más allá de lamentarse por su error, Sebastián se mostró aliviado de saber que ningún miembro de su familia se había visto afectado por el accidente. No bien ocurrió el mismo, los fuertes dolores que sufría el actor hicieron que su mujer se desesperara por llamar a la ambulancia. Pero,entonces, a él sólo le importaba saber que los suyos estaban a salvo.

Ahora, Estevanez deberá continuar con las curaciones para tratar de que le queden la menor cantidad posibles de marcas en el rostro, sobre todo, teniendo en cuenta que como actor trabaja con su cuerpo. Pero, por lo visto, ya está animado. Y eso es, sin dudas, lo más importante a la hora de encarar cualquier proceso de recuperación.

Infobae