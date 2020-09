El Presidente reunió a Kicillof y Rodríguez Larreta por la cuarentena

En medio de las tensiones políticas por la quita de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández reunió ayer a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof en la Quinta de Olivos para definir el futuro de la cuarentena. La invitación al jefe de Gobierno porteño llegó a través de Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia.

El Presidente quería que el encuentro fuera más temprano, pero Larreta le dijo a Vitobello que no podía porque tenía un Zoom de trabajo. Se especuló con una reunión a solas entre el alcalde porteño y el Jefe de Estado, tras los roces que se acrecentaron la última semana entre ambas administraciones.

El nuevo anuncio de la cuarentena será de mínimo dos semanas y no descartan que sean tres, como la última extensión. Un rito que se repite siempre antes de definir el nuevo panorama, pero lo que ayer no se cumplió hasta el cierre de esta edición fue la videoconferencia con otros gobernadores, las cuales podría realizarse hoy. Con respecto a la manera de comunicar, aún no lo definieron pero los tres coinciden en que no será televisado ni darán conferencia de prensa.

(JML)