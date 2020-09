Ganadero denunció que le mataron dos yeguas preñadas

Un ganadero de Mercedes denunció que le mataron dos yeguas preñadas en su campo, a una de las cuales le extrajeron restos de carne. Si bien sucedió días atrás, el hecho se conoció ayer y tuvo lugar en la zona conocida como barrio Ex Bonapelch al norte de Mercedes.

En cuanto a los detalles, la víctima, Miguel Miño, contó que las yeguas estaban preñadas y considera que los autores podrían ser personas de la zona. “Tienen mucha maldad por lo que hicieron. Me llamó otro muchacho al que le hicieron lo mismo hace un mes atrás, y estoy muy mal porque quiero mucho a mis animales. Me dolió en el alma que me hayan hecho esto”, afirmó al portal TuMercedes.

Agregó, además, que “anteayer cuando fui a mirar encontré la yegua muerta y otra que se me había perdido la busqué y también estaba muerta, toda despedazada. Las dos se hallaban en la misma zona”, señaló.

En otro orden de cosas, trascendió que la carne de estos animales pudo haber sido comercializada en alguna carnicería de la ciudad.

(WA)