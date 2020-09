Hallaron un objeto de Astudillo Castro en el baúl de un auto de la Policía

Una piedrita, que Facundo Astudillo Castro llevaba como colgante cuando desapareció el 30 de abril pasado, fue hallada ayer en el baúl de un patrullero de la Policía bonaerense. El rodado estaba secuestrado en el marco de la causa, incluso se determinó que había estado el 8 de mayo a unos 800 metros de donde fue encontrado el cadáver del joven. Es decir, nueve días después de su desaparición, informaron fuentes judiciales.

Se trata de una turmalina que fue hallada hoy por el perro adiestrado Yatel del perito de la querella Marcos Herrera, durante un peritaje realizado en elToyota Etios, que había sido secuestrado el 25 de agosto pasado y que pertenecía a la Unidad de Prevención de Policía Local (Uppl) de Bahía Blanca.

El secuestro del móvil policial se había registrado luego de que el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez recibiera un informe de Asuntos Internos de la Policía provincial, que aseguraba que el GPS de ese vehículo marcaba que habría circulado nueve días después de la desaparición de Facundo por el cangrejal donde fueron hallados sus restos.

Precisamente, en las últimas horas, los investigadores recibieron los resultados de un peritaje tecnológico que determinó que el geolocalizador de ese patrullero funcionaba normalmente y lo ubicó a unos 800 metros de donde fue hallado el cuerpo.

“La turmalina es una piedra que Facundo llevaba de colgante”, dijo a Télam Luciano Peretto, uno de los abogados que representa a Cristina Castro, la madre de Facundo.

Precisamente, Cristina supervisó los peritajes y reconoció de inmediato la piedrita como la que llevaba su hijo al momento de desaparecer, según reconocieron las fuentes judiciales a Télam.

Los fiscales Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolín ordenaron el secuestro de la turmalina para que fuera peritada en busca de rastros y analizaban otros elementos en el marco de la investigación.

Por otra parte, la madre de Facundo consideró que tanto el hallazgo del objeto como el resultado del peritaje sobre el GPS de ese patrullero “complica más a la policía bonaerense”.

“Nos llegó el informe y determinó que el GPS no falló en ningún momento, ese vehículo estuvo a 800 metros (del lugar donde fue hallado el cadáver) y estuvo 35 minutos parado el 8 de mayo”, aseguró Castro ayer en declaraciones a una radio bahiense.

La mujer agregó que “el AVL (Rastreo Satelital Vehicular) no ha tenido ninguna modificación, ninguna falla, así que todo lo que estaba diciendo el ministro (de Seguridad Sergio) Berni que fallaba el AVL, ahora nos confirman que no, que no tiene ninguna falla”, dijo la mujer a Radio Altos.

(JML)