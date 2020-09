Tiziana Sabatini habló de su salud, después de dar positivo de Covid-19

En el transcurso de la semana, los casos positivos de COVID-19 se multiplicaron dentro de la colonia artista. Los contagios fueron en aumento en lo que respecta a la radio y televisión y la preocupación está latente. Quien contrajo el virus en su lugar de trabajo fue Catherine Fulop. Luego de la trasmisión del viernes 28 de El club del Moro, el programa que conduce Santiago del Moro, Cathy sintió síntomas que la llevaron a realizarse el hisopado que dio positivo. Por consiguiente, se contagió toda su familia.

La actriz contó que ella se desligó de los síntomas prácticamente enseguida, pero que su hija Tiziana y su marido, Ova Sabatini, tuvieron otros síntomas distintos. A su vez, manifestó que apenas se supo de su positivo, por ser un paciente de riesgo, por su edad –tiene 81 años- y por tener problemas respiratorios desde hace unos años, internaron a Betty, su suegra, que estaba viviendo con ellos desde que comenzó la cuarentena para poder ser asistida.

“Yo ya estoy bien, con algunos dolores de espalda, pero no mucho más. La familia todavía la está pasando; Titi y Ova con algo de fiebre que no se les va, en cama, y mi suegra está internada, pero más que nada por protocolo, con dolor de cabeza, pero controlada por los médicos que la atienden, a los que les estamos enteramente agradecidos por el trabajo que están haciendo”, sostuvo en el informe diario que comparte y hace público en sus redes sociales.

El martes 1º, Ángel de Brito contó en Los ángeles de la mañana que luego de una evaluación y de la fiebre que no menguaba pese al tratamiento que se le indicó, también internaron a la hija menor. “El cuadró se agravó y tanto Tiziana como la mamá de Ova fueron internadas luego del alta de Cathy, permanecen en observación”, manifestó en Ángel. Si bien reiteró que solo se trataba de una cuestión de rutina, para un mejor monitoreo, la información no dejó de llamar la atención, sobre todo por la edad de la joven, que apenas tiene 21 años.

Ante la preocupación que se empezó a apoderar de familiares y amigos, Tizi hizo referencia al tema en sus redes sociales. Intentó llevar serenidad a sus seguidores. “Quería contarles a los que me están hablando preocupados por lo que vieron en la tele, que estoy bien y en casa”, comenzó con su descargo y continuó: “Ayer –lunes 1º-si me llevaron al hospital para hacerme estudios, porque la médica que vino a hacerme el chequeo no lograba escuchar la parte superior de mi pulmón derecho y había que descartar neumonía”, comentó sobre el motivo por el cual pasó por el nosocomio.

Por otro lado, ya con los resultados en la mano, comentó que todo le salió bien y dentro de los parámetros normales, sin más inconvenientes que los síntomas que la aquejan producto del Coronavirus. “Por suerte mis pulmones están bien, así que ya volví y estoy aislada, en casa, con mi familia”, comentó y cerró: “Gracias a todos los que se preocuparon”.

A raíz de lo que se está viviendo, quien dijo estar aterrada fue Marina Calabró, por los casos que se multiplican. El foco está puesto en el edificio que comparten La 100 (Dónde se contagió Fulop, Guido Kaczka, Marcela Tauro, y Claudia Fontán, entre otros) y Radio Mitre, emisora en la que Calabró se desempeña como columnista de Lanata sin filtro.

“Les digo la verdad: cada vez que entro a la radio y me dicen un positivo nuevo…Y digo la radio y no quiero ser injusta con la radio, que toma todos los recaudos. ¿Pero saben lo que es entrar todos los días y que te den la lista de nuevos positivos?”

