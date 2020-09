El representante del correntino Herrera destrozó a Ángel Romero en San Lorenzo

La polémica en San Lorenzo tras la fractura que Ángel Romero, hoy separado del plantel profesional, le propinó a Andrés Herrera sigue más latente que nunca. Es que este domingo tomó la palabra el representante del lateral derecho, Rudy Chamorro, quien disparó con munición pesada contra el jugador paraguayo, a quien calificó de "mala leche", "miserable" y "traicionero".

"A mí me mostraron el video, una patada terrible, de atrás, de mala leche. Es muy alevoso, ni a un adversario le haría eso, menos jugando un reducido. Lo que le hizo el `paragua´ es terrible. No hubo pica antes, jamás. Lo digo sin vender humo: es mala leche y traicionero, siempre lo fue", declaró Chamorro, desde su Corrientes natal, en diálogo con Radio La Red.

Y agregó: "Tiene antecedentes desde los 12 años en los juveniles. Está mal contra la vida ese chico. Es una mala persona, nadie lo quiere en San Lorenzo, solamente el señor Marcelo Tinelli. Los compañeros no pueden abrir la boca por códigos y todas esas cosas. Si el jugador tiene tres dedos de frente, tendría que renunciar. Se te puede escapar el codo o la mano, pero así podés matar a un compañero".

En cuanto a la historia de Instagram que subió Fabricio Coloccini en defensa del juvenil, el empresario explicó: "Estoy totalmente de acuerdo con él. (Ángel) Romero es un miserable, fue a los 15 minutos de la práctica, yo averigüe todo. Tengo amigos en Asunción y me dijeron que ellos se manejan con soberbia y prepotencia porque tienen tres pesos con 50 más que todos. Algunos compañeros lo agarraron del cuello y los ayudantes técnicos tuvieron que parar la mano porque se venía".

Rudy, quien jugó en el Federal A y hoy maneja 22 futbolistas junto con su socio, aseguró que Herrera tiene entre 90 y 100 días de recuperación a raíz de su fractura infrasindesmal del peroné izquierdo, aunque aclaró que hasta ayer a la tarde su representado no recibió ningún pedido de disculpas por parte de Ángel.

"No lo llamaron, son soberbios, se manejan en un circo. Ni (Lionel) Messi ni (Cristiano) Ronaldo se manejan como estos señores. No le ganaron a nadie, pero bueno, así estamos. Herrera me dijo: `por algo será que me pasa esto´. Sus palabras me emocionaron porque yo tenía una calentura terrible", concluyó.

TyC Sports