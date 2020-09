Rogelio: “Muchos le temen a que el peronismo se una en Corrientes”

El dirigente peronista, Rogelio Benítez, intensifica su labor territorial pese a la pandemia. “Parece que el correntino no tiene otra manera de poder vivir, pero no es cierto, con un gobierno peronista la cuestión será distinta, siempre que se aplique la doctrina justicialista, que no es otra que la justicia social”, dijo el presidente de Corazón Peronista.

“El temor de todos es que el peronismo se una y lo podemos hacer. Los que están deben entender que hay que dar un paso al costado para que otros asuman el protagonismo de un proyecto provincial”, aseguró.

“Los ponemos nerviosos, por eso especulan con una pelea interna en el peronismo”, agregó.

“Nosotros estamos dispuestos a unirnos por el bien de los correntinos, muchos nunca vieron otro gobierno. Pero una vez que haya una administración peronista la cuestión será totalmente diferente”,

“Celebro la gestión que está llevando a cabo el gobernador Gustavo Valdés y, por supuesto, apoyo totalmente lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández, le quieren encontrar mil errores, pero tuvo la valentía de jugarse por la gente”.

“Hay que apoyar a Alberto en esta guerra por la vida. Hay quienes juegan sucio y especulan con la pandemia”, concluyó.