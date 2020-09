Filtran chats de Christian Sancho con la marca de ropa interior 

Christian Sancho contó que apostaba “por la diversidad sexual”, luego de haberse separado de Vanesa Schual, la madre de su hijo, Gael. “Siento que si sigo lo que mi corazón me dicta voy a encontrar el éxito sin importar el nombre y el sexo”, declaró en una entrevista para la revista Caras.

Tras la publicación de esta nota, la empresa de ropa interior Lody informó a través de sus redes sociales que se terminaba el contrato con el actor. Ni bien se realizó el anuncio, muchos usuarios realizaron duros comentarios contra la compañía al interpretar que lo habrían desvinculado por sus declaraciones recientes en cuanto a sus elecciones sexuales.

“El contrato que nos unía al modelo Christian Sancho ha finalizado por el cumplimiento del plazo pactado en su oportunidad. Es de destacar que la decisión de no renovar el contrato fue motivada por nuevos emprendimientos que ha declarado el Sr. Sancho, al cual le auguramos el mayor de los éxitos”, explicó la marca en un comunicado difundido por las redes sociales.

En un nuevo capítulo de esta polémica, se filtraron unos chats que Christian mantuvo con un empleado de Lody el pasado 31 de agosto, en el que explicaba los motivos por los que decidía no seguir siendo la imagen de la marca. “Este fin de semana lo estuve pensando muy bien y prefiero esta vuelta no renovar la campaña y nuestra publicidad, prefiero poner una pausa con la empresa”, dijo el modelo.

“Honestamente, creo que estoy para más en este momento y voy a seguir mi intuición y mi camino. Porque más allá de ya no sentirme cómodo con la propuesta económica, prefiero salir de la mejor manera...”, manifestó el actor. “Por mi lado no quiero hacerte perder tiempo y no voy a mentirte ni a ser deshonesto con vos, esta semana voy a escuchar 2 propuestas más con otras marcas de underwear”, afirmó.

En diálogo conTeleshow, Alejandro Cipolla, abogado de la empresa Lody, anunció: “Si (Sancho) no se retracta, vamos a iniciar una acción de daños y perjuicios”. Ahora solo resta esperar cómo sigue este conflicto entre las partes.