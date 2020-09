Provincia aguarda novedades sobre el programa agrícola-ganadero en campos del Ejército

Tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar en un acuerdo entre los Ministerios de Defensa y de Agricultura a fin de que los campos militares que son propiedad de las Fuerzas Armadas vuelvan a ser utilizados para la producción agropecuaria, desde el Ministerio de Producción informaron que no tienen precisiones de cómo se va a implementar lo dispuesto y que sólo tomaron conocimiento mediante la noticia difundida en los medios de comunicación.

Y luego del anuncio del ministro de Defensa, Agustín Rossi, sobre el inicio de las tareas conjuntas de forestación y producción de forrajes en las provincias de Corrientes, Mendoza y, en Buenos Aires, en Campo de Mayo, El Litoral consultó al ministro de Producción de la provincia, Claudio Anselmo, sobre el tema y dijo que “todavía no tenemos novedades solamente vimos la noticia difundida por el Ministerio de Agricultura de la Nación, pero hasta el momento no tenemos precisiones, ya que como son tierras federales no sabemos cómo se va a implementar y tampoco se comunicaron con nosotros todavía”.

“En la provincia de Corrientes hay varios campos importantes del Ejército, por lo que debemos esperar a ver cómo se instrumenta este acuerdo y en qué zonas”, reiteró el ministro de Producción.

Vale recordar que en febrero del 2018, el Gobierno de Mauricio Macri intentó concesionar 1.000 hectáreas del campo El Triunfo, predio que tiene el Ejército en Santo Tomé. La idea fue forestar ese año 1.000 hectáreas en Santo Tomé, como prueba piloto para poder alcanzar en los próximos años las 5.000 hectáreas.

De acuerdo a las proyecciones con la iniciativa hubiera permitido recaudar 68 millones de pesos al año sólo en las 1.000 hectáreas que concesionará en los campos de El Triunfo, en Santo Tomé. Y de esta manera el gobierno de Mauricio Macri había puesto a Corrientes y a Entre Ríos, como puntapié inicial, y anunció la concesión de cuatro sectores rurales de 250 hectáreas en el departamento correntino de Santo Tomé.