Repudiable frase de Gladys La Bomba Tucumana en una cámara oculta

La furia de Gladys La Bomba Tucumana en Cantando 2020 tuvo todo los condimentos de un escándalo mayúsculo. En Los Ángeles de la mañana pusieron al aire una controvertida cámara oculta a la cantante donde despotricaba por el vestuario que le habían dado en el certamen y terminó teniendo una frase xenofóbica, clasista y estigmatizante al decir que su ropa era “de una villera boliviana”.

“Esa tela es importada, carísima. Yo dije como una estúpida ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura? ¿Por qué la tela importada no podía ser para mí? O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Relaburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo”, lanzó Gladys, sin saber que era grabada, fuera del estudio, en un bar de Laflia.

Y siguió. “No puede haber forma que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera… Esto es de una villera boliviana”, lanzó, su repudiable frase mientras que Ángel de Brito aclaraba que “no sabía que la estaban grabando” y que la cantante decía que siempre le “dan estas telas de mierd… porque soy bailantera”. Una polémica más para Gladys La Bomba Tucumana.

Ciudad.com