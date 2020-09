Pandemia: dos comunas suspendieron sus carnavales y otras aún evaluán qué harán

Los carnavales son uno de los atractivos más importantes que durante el verano ofrecen varias poblaciones del interior. Pero debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus que rige por estos días y que no pueden predecir cuándo concluirá, Paso de los Libres y Monte Caseros resolvieron suspender la edición 2021 de sus esplendorosos espectáculos. En otras comunas, aunque hay ensayos y hasta hay comparseros que comenzaron a reunir los materiales para confeccionar sus trajes, por ahora no resolvieron sí harán el evento y de efectuarlo, cuál sería el formato.

Luego de una reunión, informaron ayer que -de manera conjunta- la Comuna y los representantes de las nueve instituciones que protagonizan el carnaval resolvieron no realizarlo el próximo año.

Destacaron que la decisión de suspender la fiesta carnestolenda más antigua del país responde a la pandemia generada por el coronavirus.

Por el mismo motivo, las comparsas de Monte Caseros ayer comunicaron oficialmente su decisión de no realizar la edición 2021 del “Carnaval Artesanal”.

En este contexto, a través de un comunicado, destacaron que si bien no fue una decisión fácil de adoptar, consideraron que era lo más adecuado para cuidar la salud de los comparseros, sus familias y la población en general.

“Verbalmente me habían expresado el riesgo sanitario que implica realizar un evento al que asisten miles de personas, pero ahora ya lo oficializaron en forma escrita. No habrá sido sencillo para ellos tomar esa determinación. Pero también es cierto que aún si mejorara la situación sanitaria, no le dan los tiempos para preparar todo. Hay que tener en cuenta que son muchas horas de trabajo y recursos económicos los que cada comparsa invierte para brindar su mejor espectáculo”, comentó el intendente Miguel Ángel Olivieri en diálogo con El Litoral.

Ensayos, por turnos

Tal como informó este diario el mes pasado, en Curuzú Cuatiá comenzó a ensayar la batería de Antifaz.

Previo a poder ejecutar sus acordes presentaron un protocolo que fue aprobado por la Municipalidad. “Se realiza en un lugar al aire libre, respetando la distancia física, el uso del barbijo y sólo se permiten 10 personas por turno”, destacó la directora de Cultura de Curuzú Cuatiá, Virginia Aguirre Talamona a El Litoral. En este sentido, aseveró que la Comuna se encarga de controlar que las medidas sanitarias se cumplan.

Y por ello también están evaluando que las baterías de las demás comparsas -con idéntico sistema- puedan comenzar a ensayar.

No obstante, aclaró que “todavía no se definió si se hará el carnaval y, en caso de que se realice, cuál será el formato. Se acordó que el 16 de noviembre nos reuniremos para evaluar qué haremos al respecto”. En este contexto, comentó que una de las alternativas que surgió durante las reuniones entre el Municipio y los representantes de las comparsas es realizar un carnaval vía streaming. “Cada comparsa, respetando la distancia física y un protocolo especial, actuaría en un espacio al aire libre. Mientras que en el predio sólo estarían ellos porque no estaría abierto al público”.

Análisis

Consultado sobre si en Esquina se adoptó alguna postura sobre la realización del carnaval 2021, el intendente Hugo Benítez expresó a El Litoral que “todavía no hay una resolución al respecto. Pero considerando el riesgo sanitario que aún existe por el coronavirus, en lo personal estimo que la posibilidad de que no se haga es de un 60%”. Argumentó que “sólo las comparsas tienen al menos 100 integrantes y son miles los que concurren al evento. Por lo que, al menos hasta ahora, parece inviable”.

Por su parte, desde la Comuna de Goya -al ser consultados por este diario- manifestaron que todavía no tomaron una decisión sobre si harán o no sus carnavales.

(CC)