EN VIVO: Mirá la segunda fecha de la FMS Argentina

La Freestyle Master Series de Argentina vivirá hoy su segunda fecha. La transmisión arranca a las 14.45 y las batallas desde las 16.

Se trata de la competencia de rap más importante del país, que está viviendo su tercera temporada. Su primera fecha se desarrolló elpasado 29 de agosto.

El duelo destacado del día será el que enfrente al líder Papo con Klan. Dos MCs experimentados combatirán una vez más.

También se espera mucho de la batalla que tendrán dos ganadores en la primera fecha, Stuart y Mecha. Ambos mostraron un gran nivel lo que aumenta las expectativas de lo que ocurrirá en el escenario.

Los duelos por los puntos se completan hoy con Nacho y MKS, y Cacha y Wolf.

Vale mencionar que Sub vs. Dtoke tuvo que ser aplazado porque el mendocino no pudo viajar a Buenos Aires. En reemplazo habrá una exbihición entre Zaina y Tiago.