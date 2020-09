Rearte: “Volver al trabajo es algo muy gratificante”

Comunicaciones fue el primer equipo correntino que toma parte de la Liga Nacional de Básquetbol en volver a los entrenamientos. Tras conocerse la Decisión Administrativa 1.741/2020 del Gobierno nacional que autorizó a los equipos que participarán del torneo a entrenar, el equipo mercedeño puso primera y arrancó con su pretemporada.

“El hecho de volver al trabajo es algo muy gratificante para los que somos parte de este proyecto”, sentenció Ariel Rearte, entrenador de Comunicaciones que cumplirá su cuarta temporada en la entidad.

Los jugadores que integran el plantel 2020-2021 llegaron a Mercedes la semana anterior con hisopados realizados en sus ciudades de origen. Luego fueron sometidos a nuevos test en la ciudad correntina, que también tuvieron resultado negativo y, por lo tanto, quedaron habilitados para practicar, pero a la espera de la autorización nacional.

“Estamos muy contentos porque los jugadores cumplieron con los requisitos que se necesitaban acá en la ciudad y así poder empezar a entrenar, por supuesto con las limitaciones que establece el protocolo” que elaboró la Asociación de Clubes y contó con el aval del Gobierno.

Luego de las evaluaciones físicas de rigor, los jugadores de Comunicaciones trabajaron en la cancha de fútbol que tiene la entidad para las actividades al aire libre, de acuerdo a lo que establece el conjunto de reglas sanitarias, y en el gimnasio de musculación.

Rearte comentó cómo fueron los días previos al encuentro en Mercedes. “Nosotros sabíamos que todos estaban trabajando en su casa con seriedad porque el preparador físico (Claudio Alvarez) estaba al mando de todos las actividades, el seguimiento era muy bueno y el cumplimiento de todos los jugadores también, así que cuando los vimos pudimos constatar que se hizo todo como nosotros estimábamos, porque la condición general de los jugadores es buena”.

Además, el DT se mostró conforme por la forma física en que volvieron los jugadores. “El piso para empezar a trabajar es muy satisfactorio, así que a partir de ahora vamos a ir combatiendo la ansiedad para no hacer más de lo debido. Todos tenemos más ganas de lo que los valores científicos establecen, por eso hay que ser muy cuidadosos”.

Los jugadores que comenzaron la preparación son Luis “Junior” Cequeira, Miguel Gerlero, Mariano Fierro, Lucas Arn, Luciano Guerra (Sub-23), José Montero, Santiago Ibarra (Sub-23), Juan Manuel Bejar, Agustín Passone y Facundo Rivero (los tres últimos son juveniles).

A Comunicaciones le quedan por cubrir tres fichas mayores. Serán tres extranjeros para cubrir dos puestos: escolta y pivote. Además, de acuerdo a lo que informaron desde la entidad mercedeña, serán jugadores debutantes en la Liga.

“Nosotros tenemos los jugadores elegidos. Ahora la AdC está trabajando para gestionar cómo será el ingreso al país de los mismos. Así que esperamos novedades para poder efectivizar su llegada”, contó Rearte.

“Los acuerdos están avanzados, pero hasta que no haya una definición al respecto no podemos hacer nada. Se trata de tres jugadores nuevos que no han tenido paso por la Liga Nacional”.

El inicio del nuevo certamen está previsto para noviembre, todavía sin fecha determinada. El formato de juego será de Conferencias (Norte y Sur) y todos los partidos serán en Córdoba y Villa Carlos Paz, bajo la denominación de “burbujas”.