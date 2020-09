Christian Sancho: "Yo nunca estuve en el closet"

El sábado por la noche, en PH: Podemos Hablar, Christian Sancho volvió a hablar sobre su sexualidad. El actor aseguró que, después de interpretar a un hombre gay en la telenovela Botineras, sufrió algunos episodios de discriminación y reveló que día a día decide defender la diversidad sexual para enviarle un mensaje positivo a sus hijos.

"Cada uno lee lo que quiere leer, y mucha gente dijo: 'salió del closet'. Yo nunca estuve en el closet", explicó haciendo referencia a la tapa de la revista Caras en donde declaró que apuesta a la diversidad sexual. "Lo que haga en mi vida privada queda ahí y mi sexualidad no merece debate".

A través de sus palabras, el actor intenta ser ejemplo para Camille y Gael, sus hijos de 19 y 10 años. "Lo que me pasa hoy es que quiero enviarle a mis hijos un mensaje de no prejuicios, de no tabúes, de una liberación que ellos necesitan y que creo que hoy la tienen".

"Durante mucho tiempo, desde mi personaje en Botineras, siempre se puso en duda mi sexualidad, y hasta el día de hoy, con la tapa, veo la discriminación y el prejuicio de mucha gente", analizó seriamente. "Lo primero que se utiliza para discriminar a una persona o para tratarla de forma despectiva es la frase 'este put. de mier...', y para mí es lo peor que le puede pasar al ser humano, es una denigración".

Según Sancho, cada vez que dicen estas palabras tiene que contenerse para no salir al choque. "Lo escuché, lo veo, y muchas veces me contuve de no bajarme del auto y agarrarme a trompadas para no mostrarle a mi hijo eso. Para que no vea a su padre a las piñas con otro tipo agaché la cabeza y seguí, porque no le iba a dar la oportunidad a esa persona de que me arruine el día".

"He sentido la discriminación al ir a una panadería y que la señora que atiende diga, 'a este put... de mier... atendelo vos", confesó con tristeza. "Por un lado pienso que se están creyendo mi personaje, pero por otro me da tristeza la incomprensión que tiene que vivir una persona que tiene otra sexualidad. Por eso me pongo la bandera del matrimonio igualitario y hablo de sexualidad abierta".

La historia de superación de Christian Sancho: "Hoy me encuentro en un lugar de total felicidad a raíz de tanta lucha"

Ayer por la tarde, Sancho aseguró que su hija se siente muy orgulloso de su accionar. "Mi hija está súper orgullosa. Me agradeció que hable de esta manera porque era el pensamiento de muchos jóvenes. Casi con 20 años, me lo agradecía enormemente no solo por ella, sino por todas las personas que conoce. Ellos tienen la posibilidad y la capacidad de amar de manera inteligente".