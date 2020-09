CRF: “Creo en la inteligencia para dejar hacer a quien lleva bien las cosas”

El director propietario del diario El Litoral, Carlos Alberto Romero Feris, lanzó ayer un claro mensaje a la dirigencia política. Dijo que “eran tiempos de prudencia, de no arrebatarnos. Hay que dejar hacer al que está haciendo bien las cosas” y se mostró conciliador: “Creo en la inteligencia de Ricardo, él es el armador de todo esto y es joven, tiene mucho tiempo”.

Romero Feris dejó varias reflexiones en la charla que mantuvo con el periodista Rubén Duarte en el programa La Otra Campana, que se emite por LT7 Radio Corrientes. “Hoy tiene que primar la prudencia. Veo con muy buenos ojos el gobierno de Valdés. Logró abrir la provincia y avanzar en un desarrollo pese al contexto de pandemia. Tiene un alto nivel de aceptación”.

“Tengo la autoridad moral para decirle a los gobernantes y políticos, a los que están en la cúpula, que tienen que tener conciencia de lo que hacen. Porque una pelea puede destruir todo lo que se ha construido muy bien hasta ahora. Se ha ordenado muy bien la provincia, se está tratando de avanzar en el desarrollo y hay que cuidar ese aspecto. Hay tiempo y lugar para todo. Te lo dice alguien que siempre ha sido político, pero nunca ha figurado en una boleta electoral. He renunciado para que otras cosas avancen siempre”, aseguró.

Insistió en la necesidad de “prudencia” en pos del bienestar de Corrientes. “Hay que avanzar, hay que tomar conciencia de que hay tiempo para todos. No hay que arrebatarnos por querer ser hoy, puede ser mañana. Hay que dejar hacer al que está haciendo bien las cosas”.

“No creo que haya problemas, creo en la inteligencia de Ricardo que fue el armador de todo esto y no creo que quiera desarmar algo que armó muy bien, con mucha inteligencia. El tiempo lo favorece, es un hombre joven que puede ser gobernador en otro tiempo”, aconsejó.

Sobre la situación de la Provincia, Romero Feris destacó: “Corrientes fue previsora, se preparó para momentos difíciles. Ahora hay que cuidar al personal de salud como a los dioses, deben estar bien pagados, bien atendidos y que sean escuchados. La Provincia actuó muy bien a diferencia de otras. Se enojó el Chaco con nosotros. Pero en Formosa no te dejan entrar y así cuidan la cuestión interna”.

“Hay que sentarnos todos juntos a mirar el todo. También el país, en la faz sanitaria, en la económica, en la comercial y en la supervivencia de la población que hoy está hundida en un desempleo fulminante”, agregó.

Lamentó la situación del país y no dudó en calificar de manera negativa al Gobierno nacional. “Estamos sufriendo la inacción de un Gobierno que no tiene ningún plan, que lo único que sabe hacer es emitir, todo el día a troche y moche. La gente que tiene que estar bien paga no lo está, como el caso de la Policía de Buenos Aires y de los médicos, que son los que están yendo al frente de batalla en la pandemia y resulta que son los peores pagos del país. No puede ser que para resolver un problema de la Policía de Buenos Aires le saquen plata a la Ciudad de Buenos Aires, por un decreto de emergencia. Las cosas están mal, no hay un plan económico, no hay un objetivo previsible”.

“El dólar que recibimos, los que algo producimos, está en 44 pesos. El dólar de la soja está en 44 pesos, de la carne en 48, así no hay competencia internacional para poder exportar y que entren divisas. A un país le entran divisas con préstamos, que no lo tenemos, con exportaciones que no podemos tener porque el tipo de cambio no es competitivo y con inversiones de gente que quiera venir a hacer algo en la Argentina, que tampoco tenemos por falta de seguridad jurídica”, concluyó.