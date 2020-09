Scaloni: "Ya tengo el equipo en la cabeza y no hay mucho tiempo para probar"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ya tiene en mente el debut ante Ecuador por las Eliminatorias y, debido a los pocos entrenamientos que podrá realizar, aseguró que ya tiene al equipo para el estreno en La Bombonera.

Con la preparación para el partido afectada por la pandemia de coronavirus y los cortos tiempos, Scaloni aseguró que tiene poco margen para planificar el encuentro: "Lamentablemente no va a haber ningún entrenamiento útil para sacar el equipo. Ya lo tengo en la cabeza y no hay mucho tiempo para probar".

Al ampliar al respecto, el director técnico explicó cómo será la logística para el arribo de los futbolistas que juegan en Europa y la manera en la que impactará en las prácticas: "Perdemos casi un día y medio trayéndolos a todos. Hay que esperar a que juegue el último, traerlos, que se hagan los tests y recién ahí poder entrenar. Nuestro primer entrenamiento sería el martes a la tarde y nosotros jugamos el jueves a la noche. Es complicado, pero es para todos igual y toca los planes".

Por otro lado, luego de lo que fue la sorpresiva recomendación de la MLS a sus equipos de no ceder a los futbolistas para las Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni aclaró que no han sido informados de cualquier inconveniente respecto a la convocatoria de Cristian Pavón, delantero de Los Ángeles Galaxy: "Gracias a la gestión del presidente de la AFA y de la gente que la rodea, vamos a tener a los jugadores en un vuelo charter todos juntos. De esta manera evitamos complicaciones y eso fue lo que le propusimos a los clubes. No tenemos ninguna confirmación oficial de ningún club que no ceda a los jugadores".

De todas maneras, Scaloni se mostró muy conforme con la base de jugadores que tiene y aseguró que eso es algo que mejoraron con el tiempo: "Tenemos una buena base, cosa que antes a lo mejor no teníamos. Antes buscábamos chicos que se puedan poner la camiseta de la Selección y demuestren que pueden jugar. Hoy podemos decir siete u ocho jugadores de memoria que son la base y otros tantos que están empujando. Tenemos mucho espíritu de competitividad, les pondremos las cosas difíciles a todos pero no nos podemos confiar. Las Eliminatorias son dificiles y más con el agregado de lo que está pasando y que se va a jugar sin público".

TyC Sports