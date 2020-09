Nati Jota se cruzó con un seguidor por un comentario sobre Ivana Nadal y su ex

Nati Jota confesó en su cuenta de Twitter que le gusta alguien y un usuario le respondió con un comentario sobre Ivana Nadal y su exnovio, Bruno Siri. La influencer no dudó en contestarle y demostró su indignación por las críticas hirientes que suele leer en las redes sociales: "No es justo y no lo entiendo".

La mirada de Juana Viale que incomodó a Jimena Monteverde: "Pensé que me estabas retando"

"Creo que me gusta alguien, igual tranqui que ya la cag.", contó en la red social. Muchos le dejaron mensajes y le contestaron el tuit con humor, pero hubo una respuesta que no pasó desapercibida: "Te cagar. con tu amiga, cornuda".

La influencer de 26 años no dejó pasar el comentario y le escribió: "No me cagar. y no era mi amiga. Pero qué chot. tenés que ser para comentar algo así, tantas ganas de herir, ¿por qué? No es justo. No lo entiendo tampoco".

La Nación