Sergio Hernández: “Que las ventanas se jueguen como está previsto nos soluciona la vida”

“La verdad es que a las ventanas de noviembre no las tenía en mis planes, pero ahora que están confirmadas me despiertan mucha felicidad e ilusión”, sostuvo el coach de la selección nacional de básquet, Sergio Hernández al expresar su expectativa por la vuelta al trabajo luego de siete meses de inactividad.

“Durante esta pandemia pudimos hacer varias cosas incluso más que antes, el planificar, organizar, capacitarte y conectarte con más gente, pero nosotros nunca terminamos de ser felices si no estamos en una cancha. Yo extraño dirigir, entrenar, estar en contacto con los jugadores, competir y ahora podemos ver la luz al fin del túnel, ya sabemos cuándo volveremos a hacerlo…”, dijo el técnico de la Selección argentina a Prensa Cabb.

En ese contexto el "Oveja" empezó a planificar las fechas ante Colombia y Chile, el 27 y 30 de noviembre, seguramente en Córdoba, como parte del grupo A clasificatorio para la Americup 2021 –Argentina tiene hoy marca de 1-1-.

La dirigencia está en proceso de lograr que ambos duelos se jueguen en las mismas sedes (Córdoba Capital y Carlos Paz) que se desarrollará la primera parte de la próxima temporada de la Liga Nacional, en formato burbuja -a partir del 1° de noviembre- y con un exigente protocolo sanitario. Consultado, Oveja se mostró muy contento que se realice de esa forma. “Es lo ideal. Lo mejor que nos podría pasar es que se terminen haciendo, como parece, en la Argentina. Primero para evitar movernos en esta época complicada y realizar todo en las mismas ciudades. Y segundo para no tener que romper una burbuja, viajar y luego volver a entrar, con los riesgos y pérdida de tiempo que todo eso genera”, resalta el coach.

-Para la Selección parece algo óptimo porque el plantel elegido se sumará a una burbuja activa y con los jugadores ya rodados, ¿no?

-Exacto. La burbuja ya tendrá varios días de funcionamiento, estará todo más aceitado y nosotros nos encontraremos con jugadores que ya tendrán 45 días de trabajo, 15/20 de entrenamientos y 25 de competencia. Todo esto engloba un panorama muy bueno, más teniendo en cuenta cómo estábamos hace 15 días. Podría haber pasado que no se aprobara la vuelta a los entrenamientos ni a la competencia, y haber tenido que hacer frente a las ventanas sin casi rodaje. De dónde estábamos parados hasta hace poco a esta situación de hoy es como si pudiéramos disputar los Juegos Olímpicos (se ríe). Una situación muy parecida a lo normal. Si se concreta, será realmente algo casi ideal.

-Que se vaya a jugar en medio de la competencia de la Liga es lo mejor que puede pasar. Será un hallazgo si se resuelve así, ¿no?

-Ideal. Realmente no sé cómo lo hubiésemos hecho de otra manera y no sé cómo harán aquellos países que no tengan jugadores compitiendo. A nosotros todo esto nos soluciona la vida. Significa mucho poder contar con jugadores que ya están entrenando y jugando partidos, pero además instalados en una misma ciudad y en un mismo hotel. De otra forma hubiese sido un chino. Si se confirma será un golazo por varias razones.

-¿Y cómo ves la conformación del plantel? ¿Pensás en todos jugadores de la Liga Nacional que estén en las burbujas o visualizás la chance de que vengan algunos de afuera, por ejemplo de las ligas de Brasil, México, Uruguay, Colombia y hasta alguno de Europa?

-De Europa es muy improbable. En cambio, del resto es muy posible porque, para esa fecha, la mayoría de las competencias habrá terminado. Por las cuentas que sacamos sólo se podrán estar jugando las finales de México, si es que no las adelantan. Por lo que la situación no sería grave en cuanto a disponibilidad de jugadores. Seguramente podremos formar un muy buen equipo, aunque hoy es tanta la ilusión de que se juegue que es relativo con qué jugadores enfrentaremos esos compromisos.

-Además, más allá de tener una clasificación en juego para la Americup, siempre está la situación de convocar y ver nuevos jugadores, que es algo que despierta ilusión en todos, aficionados y entrenadores.

-Por supuesto. Por un lado eso, siempre es importante ver jugadores nuevos. Para la gente y para nosotros. En las últimas ventanas debutaron Pepo Barral y Martín Cuello, por ejemplo, y a mí, después de tantos años, me genera mucha felicidad presenciar esos momentos, que determinados jugadores puedan tener esa experiencia en su vida. Por otro lado, si bien todos quieren ver la mejor Selección posible, sabemos que aún sin pandemia sería muy difícil tener a muchos en estas ventanas y además Argentina ya demostró que puede armar siempre equipos interesantes y competitivos. No nos olvidemos que el 70% del mérito de haber clasificado al Mundial 2019 fue de los jugadores de acá que estuvieron en los partidos. Creo que debemos revalorizar lo que tenemos en casa. Y revalorizar el volver a competir, sea con quien sea.

(Con la colaboración de Julián Mozo, prensa Cabb)