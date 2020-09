Paula Trápani reveló el drástico motivo por el que dejó Telefe Noticias

Paula Trápani debutó en el Cantando 2020 en la gala del lunes conducida por Ángel de Brito y Laurita Fernández en la pantalla de El Trece. La periodista reemplazó a Flor Torrente, ya que la actriz debe mantenerse aislada en su casa luego de dar positivo de coronavirus. Una situación similar ocurrió con Luisa Albinoni, que ocupó el lugar de Carmen Barbieri por un problema de salud.

Con solo dos días de ensayo la periodista se animó a "salir al toro” junto a Augusto Buccafusco. “Amo cantar. Soy comunicadora y creo que la música es también una forma de comunicación”, dijo la flamante participante. Luego, interpretó a capella el tema “Aprender a volar”, de Patricia Sosa. Lo hizo junto a su hija, que vino a acompañarla al certamen. Ambas demostraron ser muy talentosas.

Trápani también habló de su carrera televisiva y Ángel le consultó por qué había tomado la determinación de alejarse de la conducción de los noticieros. Con sinceridad, respondió: “Cuando me fui la primera vez de Telefe me pasó que yo elegí esta profesión por lo dinámica que es, por estar todo el tiempo encontrándote con cosas nuevas, inesperadas. Y estando mucho tiempo al frente de la conducción del noticiero en un momento sentí que me había achanchado”.

“Necesitaba desafíos nuevos y ahí me ofrecieron hacer magazines, donde una se puede mostrar como es –agregó Paula–. En esa época el noticiero era mucho más acartonado que el de hoy. Era muy cuadrado, estructurado, y en un momento sentí que tenía ganas de despegar de eso, de demostrar que tenía piernas debajo del escritorio, y fui por otros desafíos”.

“Quizá hoy todavía estaría haciendo el noticiero del mediodía de Telefe si no hubiera tomado esa decisión. La verdad es que capitalicé todo lo que hice durante estos años y estoy contenta”, afirmó Trápani, a modo de balance por haber emprendido un camino distinto. En la actualidad se desempeña como panelista de Hay que ver, el ciclo de espectáculos que se emite por El Nueve con la conducción de José María Listorti y Denise Dumas.

Luego de esta previa, Trapani y su compañero se animaron a interpretar el tango “Malena”. Nacha Guevara la felicitó por la performance y le puso un 8: “¡Muy buen debut! Tenés una voz muy linda y sos afinada”. Mientras que Karina La Princesita expresó: “Eras una incógnita porque uno no sabía cómo cantabas. Tu voz da para el tango, pero hubo desafinaciones que se notaron. Estuvo bien hecho, correcto, no me encantó”. La jurado le puso un 6.

Fiel a su estilo, Oscar Mediavilla fue más crítico con la performance: “La interpretación estuvo correcta, interpretaron bien. Hubo algunos problemas de afinación". No obstante, también fue por el 6. Por último, Moria Casán, la jurado con el voto secreto, les dio un consejo a los participantes: “Me gustó, fue prácticamente sin ensayo. Se tienen que comunicar más entre ustedes, que falta química. Fue un debut al toro, como se dice en el teatro”.

