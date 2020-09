Quiénes serán los invitados a “PH” en la vuelta de Andy Kusnetzoff a la televisión

El próximo sábado regresa PH Podemos Hablar a la pantalla de Telefe. Será la primera aparición pública y televisiva de su conductor, Andy Kusnetzoff, quien en julio dio positivo de coronavirus. Desde entonces, luego de haber recibido el alta médica -había estado internado con neumonía- el animador hizo reposo en su casa y desde allí realizó su programa de radio en FM Metro.

Con el objetivo de respetar los protocolos sanitarios en medio de la pandemia, la producción decidió que los programas se graben los días previos al día del emisión. De esa manera, además, se mantiene la distancia social dentro del estudio que, por su parte, está equipado con acrílicos que separan a cada uno de los invitados, y al conductor.

Este jueves se graba la emisión del ciclo que se verá la noche del sábado y que tendrá como invitados a cuatro personajes importantes del mundo del espectáculo. Por un lado, será la primera vez que Fede Bal vaya a un ciclo desde que se recuperó del cáncer de intestino en julio pasado luego de un tratamiento de rayos, quimioterapia y pastillas.

El actor ya retomó su actividad laboral y el próximo 25 de septiembre presenta Late night yo, un espectáculo que hará por streaming. “Cansado del encierro, de la locura, de la televisión, del tratamiento contra el cáncer, Federico Bal imagina un estudio de televisión en su casa y desde el mismo sueña un gran show”, indica la sinopsis del proyecto que asegura que allí el hijo de Carmen Barbieri contará “cómo ve el mundo, lo difícil que fue su tratamiento y de su excesiva crítica propia”. “Todo apuntado desde un humor incorrecto, irreverente e inesperado”.

Otra de las invitadas será Carolina Pampita Ardohain, que llega al programa días después de haberse conmovido con el video que encontró en su celular de su hijo menor, Benicio, quien le dio una serie de indicaciones para que la modelo tenga en cuenta dentro de un futuro.

“Por si estás vieja, tenés que ver este video -dice el niño en la grabación-. Si no te acordás de nosotros, cuando te hagas vieja, tenés que amarnos un montón. Y nosotros vamos a ser tus nietos. Cuando seas vieja acá abajo tenés que ver ese video que te hice a vos. Te hice dos videos, no, tres videos para que me cuides. Mamá, por favor, ¿me vas a recordar? Prometémelo. Te amo mucho”, le dijo el niño de cinco años a su madre en un video que la mujer de Roberto García Moritán compartió en sus redes sociales emocionada y conmovida.

Quien también estará presente en PH Podemos Hablar será Lizy Tagliani, otra de las figuras de Telefe que se contagió de coronavirus. La conductora de El precio justo debió ser aislada en junio pasado, motivo por el cual el ciclo de entrenamientos que lideraba los mediodías debió salir de la pantalla hasta nuevo aviso.

“Mi función es llevar alegría. Y sí siento que mi programa es importante. Es un momento de pasar un buen rato, reírse. Y entiendo que me puse en riesgo. Yo no puse una ley para hacerlo. Y volvería a hacerlo con mucho gusto si hay una persona a la que le hizo bien mi programa, o le hice bien yo”, reflexionó en su momento sobre quiénes son esenciales en la televisión.

Luego de su fallido paso por el Cantando 2020, Karina Jelinek regresa a la pantalla de Telefe para ser una de las figuras invitadas de Andy Kusnetzoff. Se especula que sea una de las últimas apariciones televisivas de la modelo ya que pronto se irá de vacaciones a Ibiza, España, a celebrar su cumpleaños junto a un grupo de amigos.

El viaje sorprendió a más de uno porque será en medio de la pandemia del coronavirus, y fue ella misma quien lo anunció a través de sus redes sociales cuando le consultaron sobre la posibilidad de regresar al certamen que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito por El Trece. “No, porque voy a estar en Ibiza. Mis amigos me están esperando, es una invitación de mi cumpleaños”, sostuvo la segunda eliminada del reality.

