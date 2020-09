Foro Iberoamericano de Narración y Teatro

Se presenta hoy a las 20 el libro “Tragadero”, con cuentos y relatos de Marco Fernández de Leyes que incluye textos de ciencia ficción, fantásticos y policiales, entre otros. Será un acto virtual y la transmisión podrá seguirse por las redes sociales de Librería Editorial ConTexto, el Instituto de Cultura del Chaco y la fanpage del escritor.

El autor explicó que este libro es “el resultado de varios años de producción literaria en los que exploré y me adentré en la narrativa, para lo cual me fijé varias premisas: no repetirme, buscar enfoques distintos y ser honesto con lo que me gusta contar”. El arte de tapa es de Claudio “Calo” Zúñiga y está prologado por el poeta Mario Doldán.

Marco Fernández Leyes (Resistencia, 1980) es periodista, lector y guitarrista. Ejerce su profesión hace casi 20 años, durante los cuales pasó, entre otros, por diarios, radios y webs del Chaco; fue profesor universitario y capacitador. Actualmente está vinculado a la comunicación institucional.

Quienes quieran conocer más detalles sobre el libro, presentaciones o contactarse con el autor, pueden hacerlo vía Facebook: @marcofernandezleyes, Instagram: @marcofl80 o al correo electrónico mflescritor@gmail.com.

(VAE)