El duro testimonio de un enfermero que fue a trabajar tras un robo piraña

Con una dura carta, un enfermero de Corrientes ofreció su testimonio sobre el ataque de tres jóvenes para robarle en la mañana de este miércoles sus elementos de trabajo luego de darle una golpiza mientras esperaba un colectivo para ir al geriátrico donde se desempeña.

Ocurrió alrededor de las 5 de este miércoles, en una parada de colectivos del barrio Doctor Montaña, desde donde el enfermero Gerardo Ledesma se dirigía a la institución céntrica donde trabaja.

De forma imprevista tres jóvenes lo anticiparon diciéndole "Jefe, su celular" en tono imperativo. Luego sobrevino una golpiza que lo dejó en el suelo, donde recibió patadas y hasta un intento por dejarlo sin pantalón, mientras lo despojaban de sus elementos de trabajo y el teléfono.

A través de Facebook, el profesional contó su versión con un fuerte reclamo:

B° DR MONTAÑA - CORRIENTES

Es muy complicado iniciar una jornada laboral, cuando te vas a cumplir con tu obligación de trabajo y sos asaltado por 3 personas, para no decir 3 PELOTUDOS, VAGOS, BORRACHOS, y mientras te roban te agreden físicamente y tenes que pararte, volver a caminar y continuar como si nada hubiese pasado.

Que sociedad de mierda, hoy, me toco a mi, perdí mis elementos de trabajo, me resisti todo lo pude, fueron 3 minutos a pura pelea, pero con 3 no se puede. Así cualquiera es macho. En mi vida me patearon tanto como esta madrugada a las 5hs.Porque soy amante de mi trabajo, respiro hondo, golpeado, dolorido, concurro a cumplir con mi responsabilidad. Después de un robo, te sentis tocado, tu pensamiento esta en la impotencia de que nadie te ayude y solo agradezco a DIOS, que puedo caminar.

Pero tengo una bronca, un sentimiento de que si los veo cara a cara, voy a tomar la peor desicione.

A estos pelotuditos del B° Dr Montaña, les digo, miserables, el barrio es chico y nos vamos a volver a encontrar, ahora ganaron uds, la próxima piensen bien. Trabajen si quieren tener algo, no jodan a quien se rompe el culo trabajando.

Simplemente al B° MONTAÑA les digo, si ofrecen 1estetoscopio azul, tensiometro digital, linterna de presicion, un uniforme AMBO AZUL, un manojo de llaves,un bolso negro, avisenme, lo demás, no me importa.

Tristeza total tengo, calentura de no poder con tres y dolorido de golpes, y que a mi edad todo duele, no soy pendejo.

A la COMISARÍA 14, UDS SABEN, TODOS LOS QUE TRABAJAMOS EN SALUD, SALIMOS A TRABAJAR A LAS 5HS, HAGAN SU RECORRIDO SRES POLICIAS.

A los chorritos, DIOS se va a encargar de uds.

Al Sr DESIMONI, que dijo que disminuyeron los robos, no es cierto sr ministro de seguridad y hay muchos como yo, que consideran que hacer una denuncia es una pérdida de tiempo.

Hoy tuve que decidir entre ir a la COMISARÍA 14 o ir a mi trabajo, y de una golpeado y todo, elegí mi trabajo, a ELLOS no les puedo fallar, son Adultos mayores.

En fin, he dicho, y con la bronca me quedo.

Gracias.

Gerardo Ledesma

30/09/2020