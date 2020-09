Detienen a cazadores furtivos y secuestran siete carpinchos, cuchillos y una piragua

En un operativo conjunto entre la Dirección de Flora y Fauna de Mercedes y efectivos del Priar de Paso de los Libres, dos cazadores furtivos fueron detenidos y en su poder se secuestraron siete carpinchos, cuchillos, una piragua y otros elementos utilizados para esa actividad ilegal. El procedimiento se concretó en la tarde de ayer -cerca de las 14- en los márgenes del río Miriñay, y los responsables intentaron darse a la fuga, sin éxito gracias al rápido accionar de las autoridades.

En diálogo con El Litoral, el director de Flora y Fauna de Mercedes y responsable del operativo, Julio González, contó que “veníamos haciendo un seguimiento desde hace cuatro días y cuando tuvimos la localización exacta y estaban dadas las condiciones, concretamos el operativo. Creemos que estaban en la zona hace más días e iban dejando los animales al costado del río. Esto produce un gran daño porque, debido a la bajante, tanto peces como otros animales están a merced de los cazadores furtivos; hoy el Miriñay está casi cortado”. En este sentido agregó que “los dos hombres son oriundos de Paso de los Libres y no opusieron resistencia porque llegamos de sorpresa y no tuvieron tiempo de reacción. No encontramos armas de fuego porque creemos que las ocultaron en el monte”, aseguró.

González indicó que se labraron las correspondientes actas de infracción y que ahora la causa quedará supeditada a la Justicia.

Por otra parte, agregó que procederán a la incineración de los siete carpinchos incautados, porque no se sabe hace cuántos días fueron cazados, y por seguridad, para que no sean donados a instituciones para su consumo.

